Этот любимый украинцами продукт снижает уровень холестерина в 25 раз

Высокий уровень холестерина является одной из наиболее распространенных форм сердечных заболеваний.

Но есть одна специя, которая может снизить уровень "плохого" холестерина в 25 раз, пишет Express.

Сердечное заболевание грозит человеку, когда в артериях накапливается слишком много жирно-липидного вещества, известного как холестерин.

Результатом этого накопления является гипертония, также известная, как высокое кровяное давление.

Высокое кровяное давление может резко увеличить риск сердечного приступа или инсульта. Следовательно, важно поддерживать низкий уровень холестерина, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Медицинская школа Шанхайского университета Цзяо Тонг недавно провела метаанализ эффективности чеснока в снижении уровня холестерина.

Метаанализ — это изучение данных нескольких независимых исследований по одному и тому же вопросу.

По сути, университет проанализировал данные других исследований, чтобы увидеть, привели ли они к аналогичным результатам.

Чеснок снижает плохой холестерин

Они обнаружили, что "влияние чеснока на снижение общего холестерина и липопротеинов низкой плотности более заметно при более низкой дозировке и более длительном приеме, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Согласно 22 проанализированным исследованиям, было обнаружено, что чеснок эффективен для снижения общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.

Чеснок помогает бороться с сердечными заболеваниями (express.co.uk)

Липопротеин низкой плотности является одним из двух типов холестерина, другой известен как липопротеин высокой плотности. Их отличие заключается в воздействии на организм.

В то время как липопротеины высокой плотности необходимы для общего состояния здоровья, липопротеины низкой плотности накапливаются в виде бляшек в артериях, вызывая высокое кровяное давление.

Вместе с физическими упражнениями также можно поддерживать баланс холестерина с помощью отказа от курения и снижения потребления алкоголя.