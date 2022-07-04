Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды "на раз, два, три"

Как рассказала инфлюенсер Доминика из TikTok под ником Washy_Washусе, справиться с такой проблемой поможет простой раствор.

Возьмите:

2 ложки пищевой соды,

1 ложку перекиси водорода,

1 ложку жидкого средства для стирки,

1 ложку воды

Смешайте все тщательно и нанесите щеточкой (можно старой зубной щеткой) на наше пятно. Оставьте так на 1-2 часа.

После этого постирайте обычным для вас способом. Результат точно вас удивит!

Скриншот: До и после выведения пятна