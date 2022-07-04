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Этот лайфхак поможет вывести желтые пятна пота с одежды "на раз, два, три"

Фото: Как вывести пятна пота с одежды (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Желтые пятна от пота на одежде, казалось, въедаются замертво - хоть выбрасывай. Особенно страдают летом белые футболки, которые при обычной стирке уже не спасти. Но способ есть.

Как избавиться от надоедливых пятен - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказала инфлюенсер Доминика из TikTok под ником Washy_Washусе, справиться с такой проблемой поможет простой раствор.

Возьмите:

  • 2 ложки пищевой соды,
  • 1 ложку перекиси водорода,
  • 1 ложку жидкого средства для стирки,
  • 1 ложку воды

Смешайте все тщательно и нанесите щеточкой (можно старой зубной щеткой) на наше пятно. Оставьте так на 1-2 часа.

После этого постирайте обычным для вас способом. Результат точно вас удивит!

Скриншот: До и после выведения пятна

Ранее блогер рассказала про три фрукта, с которыми ваш дом и вещи будут сиять чистотой.

Также мы писали, как в быту использовать перекись водорода. Раствор поможет в уборке и не только.

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