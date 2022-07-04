Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три"

Жовті плями від поту на одязі, здавалося, в'їдаються замертво - хоч викидай. Особливо страждають влітку білі футболки, які при звичайному пранні вже не врятувати. Але спосіб є.
Як позбутися набридливих плям - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Як розповіла інфлюенсер Домініка з TikTok, під ніком Washy_Washусе, впоратися з такою проблемою допоможе простий розчин.
Візьміть:
Змішайте все ретельно і нанесіть щіточкою (можна старою зубною щіткою) на нашу пляму. Залиште так на 1-2 години.
Після цього виперіть звичайним для вас способом. Результат точно вас здивує!
Скріншот: До та після виведення плями
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