Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три"

Як розповіла інфлюенсер Домініка з TikTok, під ніком Washy_Washусе, впоратися з такою проблемою допоможе простий розчин.

Візьміть:

2 ложки харчової соди,

1 ложку перекису водню,

1 ложку рідкого засобу для прання,

1 ложку води

Змішайте все ретельно і нанесіть щіточкою (можна старою зубною щіткою) на нашу пляму. Залиште так на 1-2 години.

Після цього виперіть звичайним для вас способом. Результат точно вас здивує!

Скріншот: До та після виведення плями