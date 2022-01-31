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Цей лайфхак допоможе вам відіпрати кухонні рушники і позбутися від усіх плям

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Понеділок 31 січня 2022 16:02
Цей лайфхак допоможе вам відіпрати кухонні рушники і позбутися від усіх плям Фото: Цей спосіб допоможе вам відіпрати кухонні рушники (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кухонні рушники дуже швидко стають непридатними або втрачають свій зовнішній вигляд через жирні плями від їжі. Позбутися від плям не допомагають навіть найдорожчі засоби для прання білизни.

Але існує один спосіб, який допоможе без зусиль і праці позбутися від таких плям і рушники будуть знову як нові. Що це за спосіб – читайте нижче.

Для того, щоб дати кухонним рушникам друге життя, вам знадобиться таз, гаряча вода, рідкий або звичайний порошок, відбілювач без хлору і кальцинована сода.

Візьміть таз і налийте в нього гарячу воду. А потім змішайте в цій воді необхідний засіб для видалення плям:

Рідкий засіб або звичайний порошок для прання - 1 ст. ложка

Відбілювач без хлору - 1 ст. ложка

Кальцинована сода - 2 ст. ложки

Дайте всім інгредієнтам розчинитися у воді, а після цього занурте у воду свої брудні кухонні рушники.

Залиште їх там мінімум на дві години, а найкраще - на цілу ніч.

Після цього кожен рушник ретельно відіжміть, розправте і помістіть в пральну машину.

Для прання використовуйте звичайний пральний порошок і додайте 1-2 ст.ложки кальцинованої соди.

Прати рушники потрібно в режимі "Бавовна" на високій температурі, бажано 90 градусів. Після прання висушіть і пропрасуйте праскою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко і просто очистити кальмара.

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