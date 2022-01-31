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Как быстро и просто очистить кальмара: минимум усилий (видео)

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Понедельник 31 января 2022 11:20
Как быстро и просто очистить кальмара: минимум усилий (видео) Фото: Как быстро почистить кальмары (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Как быстро очистить кальмары - вопрос, интересующий многих хозяек.

Полезным лайфхаком для очистки этих морепродуктов поделилась фуд-блогер и специалист по питанию Дарья Дорошкевич в Instagram.

Как выбрать кальмары

"Очень важно - каких кальмаров вы покупаете. Есть такие, как на видео - розово-серого цвета, и белые. Белые не советую: с двух сторон пленка, которую обязательно надо снимать, а снимается эта пленка гораздо тяжелее и более неудобно. К тому же кальмары на видео еще и дешевле", - рассказала Дарья.

Как очистить кальмары

Первым делом - найдите глаз и сделайте разрез под ним, там вы найдете клюв. Его нужно обязательно удалить. Потом залейте кальмары кипятком. Щупальца очистить легко - просто проведите по ним пальцами. От кипятка кальмар чистится легко. Также достаньте хорду, это показано на видео.

Для справки

Кальмары - это чистый белок без жира. Он намного полезней, чем куриные грудки и очень диетичен. Также в кальмарах много йода. Обязательно включайте их в рацион.

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