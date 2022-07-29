Этот копеечный продукт отмоет даже самую грязную сковороду: просто пожарьте его

Обычно домохозяйки вовремя не отчищают сковороду от нагара, и в результате на стенках и дне появляется плотный слой грязи, который достаточно трудно вычистить.
Что поможет решить проблему - читайте ниже.
Хозяйственное мыло позволит без особого труда привести в порядок даже самую грязную сковороду.
В частности, на терке нужно измельчить около 10 граммов мыла и распределить его на сковороде. Далее влить небольшое количество воды - она должна покрыть именно мыло.
После этого сковороду поставить на огонь на 10 минут. Необходимо подождать, когда средство полностью остынет.
Губкой или щеткой нужно обработать внутреннюю часть сковороды и оставить еще на 20 минут и затем окончательно смыть мыло.
В результате сковорода станет чистой и будет сиять как новенькая.
Она должна быть нерафинированной и с небольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот и с высокой точкой дымления. Полиненасыщенные кислоты наиболее подвержены нагреванию и образованию токсинов.
Точка дымления - уровень температуры, при которой полезные компоненты начинают разрушаться. И чем выше эта точка, тем безопаснее продукт. Поэтому обращайте внимание на этот показатель при выборе масла.
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