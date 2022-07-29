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Этот копеечный продукт отмоет даже самую грязную сковороду: просто пожарьте его

Как отмыть пригоревшую сковородку (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно домохозяйки вовремя не отчищают сковороду от нагара, и в результате на стенках и дне появляется плотный слой грязи, который достаточно трудно вычистить.

Что поможет решить проблему - читайте ниже.

Хозяйственное мыло позволит без особого труда привести в порядок даже самую грязную сковороду.

Как пожарить хозяйственное мыло

В частности, на терке нужно измельчить около 10 граммов мыла и распределить его на сковороде. Далее влить небольшое количество воды - она должна покрыть именно мыло.

После этого сковороду поставить на огонь на 10 минут. Необходимо подождать, когда средство полностью остынет.

Губкой или щеткой нужно обработать внутреннюю часть сковороды и оставить еще на 20 минут и затем окончательно смыть мыло.

В результате сковорода станет чистой и будет сиять как новенькая.

На каком масле нужно жарить пищу

Она должна быть нерафинированной и с небольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот и с высокой точкой дымления. Полиненасыщенные кислоты наиболее подвержены нагреванию и образованию токсинов.

Точка дымления - уровень температуры, при которой полезные компоненты начинают разрушаться. И чем выше эта точка, тем безопаснее продукт. Поэтому обращайте внимание на этот показатель при выборе масла.

Как правильно жарить пищу без вреда:

  • Солите пищу после приготовления, тогда масло меньше впитается в компоненты. Пища получится менее жирной, но и более вкусной, поскольку образуется хрустящая корочка;
  • Жарьте на высокой температуре, чтобы масло нагрелось. Иначе процесс готовки затянется, и компоненты впитают больше продукта;
  • Не оставляйте готовую жареную пищу в сковороде. Масло, которое остается в горячем сосуде, продолжает нагреваться и впитываться в блюда;
  • Перед тем, как переложить продукты из сковороды в другую емкость, перенимайте лишний жир с применением бумажного полотенца или салфеток;
  • Не подогревайте жареную пищу повторно. Лучше готовить небольшими порциями, чтобы все сразу.

Ранее мы сообщали, какое масло должно быть на каждой кухне.

Также мы писали, а масла полезнее всего жарить мясо, а на каком яйце.

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