Этот копеечный продукт отмоет даже самую грязную сковороду: просто пожарьте его

Хозяйственное мыло позволит без особого труда привести в порядок даже самую грязную сковороду.

Как пожарить хозяйственное мыло

В частности, на терке нужно измельчить около 10 граммов мыла и распределить его на сковороде. Далее влить небольшое количество воды - она должна покрыть именно мыло.

После этого сковороду поставить на огонь на 10 минут. Необходимо подождать, когда средство полностью остынет.

Губкой или щеткой нужно обработать внутреннюю часть сковороды и оставить еще на 20 минут и затем окончательно смыть мыло.

В результате сковорода станет чистой и будет сиять как новенькая.

На каком масле нужно жарить пищу

Она должна быть нерафинированной и с небольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот и с высокой точкой дымления. Полиненасыщенные кислоты наиболее подвержены нагреванию и образованию токсинов.

Точка дымления - уровень температуры, при которой полезные компоненты начинают разрушаться. И чем выше эта точка, тем безопаснее продукт. Поэтому обращайте внимание на этот показатель при выборе масла.

Как правильно жарить пищу без вреда: