Цей копійчаний продукт відмиє навіть найбруднішу сковороду: просто посмажте його

Господарське мило дозволить без особливих труднощів привести в порядок навіть найбруднішу сковороду.

Як посмажити господарське мило

Зокрема, на тертці потрібно подрібнити близько 10 грамів мила і розподілити його на сковороді. Далі влити невелику кількість води - вона повинна покрити саме мило.

Після цього сковороду поставити на вогонь на 10 хвилин. Необхідно зачекати, коли засіб повністю охолоне.

Губкою або щіткою потрібно обробити внутрішню частину сковороди та залишити ще на 20 хвилин і потім остаточно змити мило.

В результаті сковорода стане чистою та буде сяяти як новенька.

На якій олії потрібно смажити їжу

Вона повинна бути нерафінованою і з невеликим вмістом поліненасичених жирних кислот і з високою точкою димлення. Поліненасичені кислоти найбільш схильні до нагрівання й утворенню токсинів.

Точка димлення - рівень температури, за якої корисні компоненти починають руйнуватися. І чим вище ця точка, тим безпечніше продукт. Тому звертайте увагу на цей показник при виборі олії.

Як правильно смажити їжу без шкоди: