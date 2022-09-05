Этот эффективный сидерат заставит вредителей забыть о вашем огороде

Как высаживать и ухаживать за календулой

Так, сажать календулу опытные садоводы рекомендуют таким образом, чтобы они оказались в земле до наступления заморозков.

Для высадки советуют использовать около 100-150 г семян на 1 сотку земли. А вегетационный период этого сидерата составляет 65-75 дней.

Календула является сравнительно малоприхотливой к условиям выращивания. Хорошо растет и развивается на освещенных участках, снабженных влагой. Таким образом, ухаживать за календулой нет необходимости - достаточно только не забывать о поливе в засушливые дни.

Какой эффект оказывает календула

В период вегетации корни цветка снабжают растущие неподалеку культуры эфирами, фитонцидами и другими полезными элементами.

Кроме того, вещества, которые выделяются корневой системой календулы, оказывают благотворное влияние на состав почвы и обеззараживают ее.

По словам опытных дачников, запах календулы также привлекателен для божьих коровок, которые являются одними из главных врагов тли. Листья и стебли ноготков можно также закладывать в почву и использовать для компоста.

Еще календулу сеют в середине посадки на грядках, чтобы отвлекать колорадских жуков - запах привлечет насекомых, и это жертвенное растение возьмет удар на себя.

Добавим, что после того, как зелень будет скошена и разложена в междурядьях, санирующие свойства ноготков только усиливаются.