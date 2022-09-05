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Цей ефективний сидерат змусить шкідників забути про ваш город

Фото: календула з квітками і насінням (uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Для покращення структури ґрунту, пригнічення бур'янів і боротьби зі шкідниками дачники використовують сидерати. Однією з найефективніших таких рослин є календула, яку також називають нагідки лікарські, а для посіву насіння кінець літа і початок осені - дуже вдалий час.

Про це передає Prosto Way.

Як висаджувати і доглядати за календулою

Так, садити календулу досвідчені садівники рекомендують таким чином, щоб вони опинилися в землі до настання заморозків.

Для висадки радять використовувати близько 100-150 г насіння на 1 сотку землі. А вегетаційний період цього сидерата становить 65-75 днів.

Календула є порівняно маловибагливою до умов вирощування. Добре росте і розвивається на освітлених ділянках, забезпечених вологою. Таким чином, доглядати за календулою нема потреби - досить тільки не забувати про полив у посушливі дні.

Який ефект надає календула

У період вегетації коріння квітки забезпечують зростаючі неподалік культури ефірами, фітонцидами та іншими корисними елементами.

Крім того, речовини, які виділяються кореневою системою календули, здійснюють благотворний вплив на склад ґрунту та знезаражують його.

За словами досвідчених дачників, запах календули також привабливий для сонечок, які є одними з головних ворогів попелиці. Листя і стебла нагідок можна також закладати в ґрунт і використовувати для компосту.

Ще календулу сіють в середині посадки на грядках, щоб відволікати колорадських жуків - запах приверне комах, і ця жертовна рослина візьме удар на себе.

Додамо, що після того, як зелень буде скошена і розкладена в міжряддях, властивості нагідок, що санують, лише посилюються

Нагадаємо, раніше ми писали, якою сумішшю краще обробити ґрунт після збору врожаю.

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