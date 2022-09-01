Как быстро избавиться от грызунов в доме: народные методы борьбы

На протяжении многих веков мыши появляются в жилых домах людей и для многих это сопровождается паникой. Это является серьезной проблемой, ведь они могут переносить разнообразные заболевания.

Как бороться с грызунами в доме и не только народными средствами - читайте ниже .

Чтобы сделать домашнее средство, которое поможет бороться с грызунами, нужно:

Смешать 100 г гипса и 100 г кукурузной муки в небольшой миске;

Далее добавить 1-2 стакана (0,2 - 0,5 л) молока. Вы можете добавить больше молока, если комочки кукурузной муки или гипса остаются сухими;

После этого нужно вручную замесить тесто;

Сделайте из полученного теста 2-5 сантиметровые шарики;

Их нужно положить в тех местах, где могут завестись мыши;

Подождите несколько дней и проверьте шарики, чтобы определить, были ли они съедены.

Отметим, что гипс через некоторое время будет твердеть, и приманка станет несъедобно для грызунов.

Также, чтобы избавиться от крыс в квартире, поможет такое народное средство:

Смешайте в большой миске 130 г муки, 1 стакан (200 г) сахара и 130 г пищевой соды;

Разместите сухую смесь в неглубоких контейнерах;

Подождите один день и проверьте банки.

Это эффективный способ для борьбы с грызунами, ведь бикарбонат пищевой соды реагирует на желудочную кислоту крысы и вырабатывает газообразный диоксид углерода. В результате это приведет к смерти грызуна.

Добавим, что существует достаточно большое количество вещей, которые отпугивают грызунов, например, неприятные для них запахи. В перечень входят:

Запахи растительного происхождения, а именно: кинза, ромашка, мята, полынь, бузина, чернокорень, кориандр;

Запах хлорки, аммиака или уксуса;

Синтетические ароматизаторы.

Важно помнить, что нельзя оставлять яд там, где до него могут добраться домашние животные или дети.

Отметим, что избавится от грызунов абсолютно безопасными для человека и домашних животных средствами невозможно. Вымойте и тщательно дезинфицируйте миски, в которых замешивали яд, если собираетесь использовать их в дальнейшем. Но лучше использовать одноразовую посуду.