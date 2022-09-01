Как быстро избавиться от грызунов в доме: народные методы борьбы
На протяжении многих веков мыши появляются в жилых домах людей и для многих это сопровождается паникой. Это является серьезной проблемой, ведь они могут переносить разнообразные заболевания.
Как бороться с грызунами в доме и не только народными средствами - читайте ниже.
Чтобы сделать домашнее средство, которое поможет бороться с грызунами, нужно:
- Смешать 100 г гипса и 100 г кукурузной муки в небольшой миске;
- Далее добавить 1-2 стакана (0,2 - 0,5 л) молока. Вы можете добавить больше молока, если комочки кукурузной муки или гипса остаются сухими;
- После этого нужно вручную замесить тесто;
- Сделайте из полученного теста 2-5 сантиметровые шарики;
- Их нужно положить в тех местах, где могут завестись мыши;
- Подождите несколько дней и проверьте шарики, чтобы определить, были ли они съедены.
Отметим, что гипс через некоторое время будет твердеть, и приманка станет несъедобно для грызунов.
Также, чтобы избавиться от крыс в квартире, поможет такое народное средство:
- Смешайте в большой миске 130 г муки, 1 стакан (200 г) сахара и 130 г пищевой соды;
- Разместите сухую смесь в неглубоких контейнерах;
- Подождите один день и проверьте банки.
Это эффективный способ для борьбы с грызунами, ведь бикарбонат пищевой соды реагирует на желудочную кислоту крысы и вырабатывает газообразный диоксид углерода. В результате это приведет к смерти грызуна.
Добавим, что существует достаточно большое количество вещей, которые отпугивают грызунов, например, неприятные для них запахи. В перечень входят:
- Запахи растительного происхождения, а именно: кинза, ромашка, мята, полынь, бузина, чернокорень, кориандр;
- Запах хлорки, аммиака или уксуса;
- Синтетические ароматизаторы.
Важно помнить, что нельзя оставлять яд там, где до него могут добраться домашние животные или дети.
Отметим, что избавится от грызунов абсолютно безопасными для человека и домашних животных средствами невозможно. Вымойте и тщательно дезинфицируйте миски, в которых замешивали яд, если собираетесь использовать их в дальнейшем. Но лучше использовать одноразовую посуду.
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