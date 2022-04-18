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Этот чай лучше не покупайте - его производят российские компании: список брендов

Чай на полках магазинов Украины - российского производства (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Чай в пакетиках и рассыпной - очень популярный напиток среди украинцев. Но, оказывается, многие популярные торговые марки, которые встречаются на полках магазинов, - принадлежат российским бизнесменам.

Какие именно чаи лучше не покупать, чтобы не поддерживать российский бизнес, рассказала юрист Екатерина Вацик на своей странице в Facebook.

Greenfield и Tess

А еще Принцесса Нури, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Ява относятся к чайной империи Орими, которая имеет в Украине "дочку" Орими Украина.

Известно, что в 1990-х годах российские бизнесмены Сергей Касьяненко и Александр Евневич начали чайный бизнес в России и по сегодняшний день их компания Орими занимает более трети всей чайной продукции РФ.

Интересно, что несколько лет назад За "трудовые успехи и активную общественную деятельность" Евневич был награжден медалью ордена "За заслуги перед Родиной" II степени. И медальку он получил лично из рук Владимира Путина.

С начала полномасштабного военного вторжения России в нашу страну Орими Украина не опубликовала ни одного упоминания о войне. Этого не сделала и российская компания.

При этом, пишет Вацик, за 2020 год Орими Украина получила чистый доход около 1,6 миллиарда гривен.

Curtis

А также Richard, Майский, Лисма тоже принадлежат Российской чайной компании Май.

Май была основана российским бизнесменом Игорем Лисиненко в 1991 году на территории РФ и принадлежит ему по сей день.

Кроме того, что Лисиненко является основным владельцем чаефасовочной компании, так еще и он - экс-депутат Госдумы во фракции "Единая Россия" и ярый сторонник Путина.

А организация "Деловая Россия", членом которой также является бизнесмен, сегодня всячески содействует и помогает вооруженным силам РФ.

"Поэтому выбирая на полке чай обратите внимание, непреднамеренно ли не поддерживаете Вы войну против Украины? Не обогащаете российских олигархов? Понравится ли вам такой чай?!"- резюмировала Вацик.

Перечень брендов

ОРИМИ УКРАИНА:

  • Greenfield
  • Tess
  • Принцесса Нури

МАЙ УКРАИНА:

  • Майский
  • Лисма
  • Curtis
  • Richard

Напомним, ранее мы писали о том, какие бренды продают в Украине, но прибыль идет в Россию.

А также ранее мы сообщали о том, какие компании не прекратили сотрудничество со страной-агрессором и продают свои товары в Украине.

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