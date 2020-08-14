Этот быстрый способ поможет отличить натуральное вино от порошкового

Вино является одним из самых часто подделываемых продуктов. Виноделы говорят, чуть ли ни треть вина в Украине - фальсификат.

Но отличить натуральное вино от порошкового винного напитка, игристое от газированного вина, французское от молдавского, что "притворилось" французским, можно, пишет АиФ.

Самыми частыми способами подделки являются:

частичная или полная замена вина на винный напиток;

неправильное указание групповой принадлежности вина (газированное вино или газированный винный коктейль выдают за игристое вино);

искажение географического происхождения (выдают болгарское, венгерское, молдавское и так далее за французское, испанское, итальянское);

подделка марочных наименований (выпуск контрафактной продукции).

Три теста на определение натурального вина

Для этого быстрого способа понадобится обычная пищевая сода. Насыпьте небольшое количество соды в миску, а сверху вылейте чайную ложку красного вина. У качественного напитка цвет должен измениться: потемнеть, стать серым или синеватым.

Капните в бокал с вином несколько капель глицерина. Если он опустился на дно не изменив окраску - вино натуральное. Если глицерин стал желтым или красным - вы купили фальсификат.

Наберите в глубокую посуду воды, налейте небольшое количество вина в пузырек, и зажмите горлышко пальцем. Опустите пузырек с вином в воду и переверните его. После - уберите палец с горлышка. Если вино смешалось с водой - оно не натуральное.

Специалисты также советуют обращать внимание на цену продукта. Натуральное вино дешевым не бывает.

Данные на этикетке, пробке и кольеретке (дополнительная этикетка на горлышке бутылки) должны совпадать. На этикетке должна быть проставлена дата розлива заводским штампом. Если ее можно легко стереть, это контрафакт.

Также в вине не должно быть осадка.

Поддельным будет и вино со слишком ярким "химическим" вкусом и запахом .

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