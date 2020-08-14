Этот быстрый способ поможет отличить натуральное вино от порошкового

Виноделы рассказали, как определить натуральность вина
Вино является одним из самых часто подделываемых продуктов. Виноделы говорят, чуть ли ни треть вина в Украине - фальсификат.
Но отличить натуральное вино от порошкового винного напитка, игристое от газированного вина, французское от молдавского, что "притворилось" французским, можно, пишет АиФ.
Самыми частыми способами подделки являются:
Три теста на определение натурального вина
Для этого быстрого способа понадобится обычная пищевая сода. Насыпьте небольшое количество соды в миску, а сверху вылейте чайную ложку красного вина. У качественного напитка цвет должен измениться: потемнеть, стать серым или синеватым.
Капните в бокал с вином несколько капель глицерина. Если он опустился на дно не изменив окраску - вино натуральное. Если глицерин стал желтым или красным - вы купили фальсификат.
Наберите в глубокую посуду воды, налейте небольшое количество вина в пузырек, и зажмите горлышко пальцем. Опустите пузырек с вином в воду и переверните его. После - уберите палец с горлышка. Если вино смешалось с водой - оно не натуральное.
Специалисты также советуют обращать внимание на цену продукта. Натуральное вино дешевым не бывает.
Данные на этикетке, пробке и кольеретке (дополнительная этикетка на горлышке бутылки) должны совпадать. На этикетке должна быть проставлена дата розлива заводским штампом. Если ее можно легко стереть, это контрафакт.
Также в вине не должно быть осадка.
Поддельным будет и вино со слишком ярким "химическим" вкусом и запахом .
Ранее мы писали, как отличить натуральный творог от продукта с примесями
Также мы перечислили самые надежные способы, как отличить натуральный мед от подделки.