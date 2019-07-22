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Об этом надо думать: Комаровский резко высказался о поездах (видео)

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 07:49
Об этом надо думать: Комаровский резко высказался о поездах (видео)
Доктор Комаровский (Фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, как в поездах при жаре можно уберечь ребенка от перегрева

Евгений Комаровский дал рекомендации, как можно уберечь ребенка от жары в поезде. Известный педиатр отметил, что в нынешних реалиях в общественном транспорте проблема с климат-контролем остается довольно острой, и не всем здоровье позволяет выдержать слишком высокую температуту в поездках, а тем более детям.

Доктор Комаровский ответил на вопрос одной из мам, которая пожаловалась на перегрев у своего ребенка. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

"У нас была такая ситуация, после поездки в поезде жарким летом, когда действительно было очень жарко, у ребенка по приезду домой на ночь поднялась температура до 38 градусов. Сначала мы конечно не поняли, что это был перегрев, потом, после того, как температура больше не поднималась, то смогли с этим связать", - рассказала женщина.

Молодая мама поинтересовалась, как же можно обезопасить себя и ребенка при подобных ситуациях в жарких поездах, кроме того, что поить малыша водой.

"На самом деле, если реально планируется такая поездка, кроме питья, кроме термоса со льдом, который вы можете взять с собой, мы можем еще подумать о том, что сейчас есть работающие аккумуляторные вентиляторы, но фактически это все, что мы можем придумать", - ответил Комаровский.

Об этом надо думать: Комаровский резко высказался о поездах (видео)

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Также педиатр довольно эмоционально отметил, что в Украине до сих пор может существовать поезд, где может быть температура +30 градусов и открыть окно нельзя, потому что, "как-только вы его откроете, тут же прибежит 150 человек с попыткой вас убить, потому что кого-то продует".

"Конечно об этом надо думать, конечно надо нам всем меняться", - добавил доктор Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Напомним, что недавно Евгений Комаровский рассказал о безопасном использовании кондиционера, если в доме есть маленький ребенок. Доктор привел пять простых, но важных правил. 

Как сообщалось, ранее доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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