Про це треба думати: Комаровський різко висловився про поїзди (відео)

Доктор Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, як в потягах при спеці можна вберегти дитину від перегріву

Євген Комаровський дав рекомендації, як можна уберегти дитину від спеки в поїзді. Відомий педіатр зазначив, що в нинішніх реаліях в громадському транспорті проблема з клімат-контролем залишається досить гострою, і не всім здоров'я дозволяє витримати занадто високу температуту в потягах, а тим більше дітям.

Доктор Комаровський відповів на запитання однієї з мам, яка поскаржилася на перегрів у своєї дитини. Відповідне відео опубліковано в Instagram.

"У нас була така ситуація, після поїздки в поїзді спекотним літом, коли дійсно було дуже спекотно, у дитини по приїзду додому на ніч піднялася температура до 38 градусів. Спочатку ми, звичайно, не зрозуміли, що це був перегрів, потім, після того, як температура більше не піднімалася, то змогли із цим пов'язати", - розповіла жінка.

Молода мама поцікавилася, як можна убезпечити себе і дитину при подібних ситуаціях в спекотних поїздах, крім того, що поїти малюка водою.

"Насправді, якщо реально планується така поїздка, крім пиття, крім термоса з льодом, який ви можете взяти з собою, ми можемо ще подумати про те, що зараз є працюючі акумуляторні вентилятори, але фактично це все, що ми можемо придумати", - відповів Комаровський.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Також педіатр досить емоційно зазначив, що в Україні досі може існувати поїзд, де може бути температура +30 градусів і відкрити вікно не можна, тому що, "як тільки ви його відкриєте, тут же прибіжить 150 людей із спробою вбити, тому що когось продує".

"Звичайно про це треба думати, звичайно треба нам всім змінюватися", - додав доктор Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Нагадаємо, що нещодавно Євген Комаровський розповів про безпечне використання кондиціонера, якщо в будинку є маленька дитина. Доктор навів п'ять простих, але важливих правил.

Як повідомлялося, раніше доктор Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Також ми писали про те, що Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.