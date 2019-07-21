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Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 08:11
Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский рассказал про дорожно-транспортный травматизм

Евгений Комаровский дал важные советы для родителей, как безопасно переходить дорогу с ребенком. Эти простые правила могут показаться очевидными, однако на практике остается печальная статистика - дорожно-транспортный травматизм надежно удерживает лидерство среди причин деткой смертности и инвалидности в результате травм. Известный педиатр, используя материалы bezopdet, в своем Instagram привел ряд полезных рекомендаций.

Доктор Комаровский, который ранее рассказал о способах защиты от опасной ротавирусной инфекции, настоятельно призвал быть предельно внимательными при переходе дороги.

Телефоны подождут

При переходе дороги с ребенком не отвлекайтесь на сообщения или звонки, они могут подождать 30 секунд пока вы дойдете до другой стороны проезжей части. 

Все в ваших руках

Всегда держите ребенка за запястье, ладонь ребенка может выскользнуть из руки взрослого. Это же касается варежек и перчаток в зимнее время, которые могут легко соскочить с руки малыша. 

Дорожный дресс-код

Используйте светоотражающие элементы в своей одежде и в одежде ребенка, они многократно повышают безопасность при переходе дороги в темное время суток.

Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям

Иллюстративное фото (pixabay)

Пользователи сети живо отреагировали на полезные советы и отметили, что такие простые истины на самом деле спасают жизни. Также в комментариях к посту подписчики доктора Комаровского указали и на другие распространенные ошибки, которые в последнее время довольно часто можно наблюдать - речь идет о самокатах и велосипедах, на которых дети переезжают дорогу "с легкой руки" их же родителей.

  • Еще бы про переход дороги и ребенка с самокатом не помешало добавить. Страшно смотреть, как трехлетние дети вперед родителей вылетают на самокатах на перекрестки;
  • Еще страшный момент, когда не приучают слезать с велосипедов и самокатов. Вообще ни разу не видела, чтобы спешивались;
  • Добавила бы еще самокаты и велосипеды. Сами идут - в телефон смотрят, а ребенок впереди на самокате летит;
  • На днях переходя дорогу на светофоре я сделала замечание мальчику, который переезжал дорогу на велосипеде. При этом он шел с бабушкой. Ребенку лет 7. И бабушка услышав замечание "переходя через дорогу нужно вести велосипед рядом", сказала "с бабушкой можно" - вот такие бабушки не сознательные. А ведь в ее руках жизнь маленького человека;
  • Особенно летом много ДТП с детьми;
  • И сами не нарушайте правила на глазах у ребенка;
  • Жаль, что многие люди считают себя бессмертными и среди них есть мамки с детьми. А как же учили всегда со школы - посмотреть по сторонам и убедиться в безопастности? Ладно по зебре, но многие даже не доходят до нее и тем самым учат еще и своих детей! Будте аккуратны! Жизнь одна!
  • Простые вещи спасают жизни...

Лидирует в печальной статистике: Комаровский дал важные советы родителям

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что доктор Евгений Комаровский развеял популярный миф относительно детского рациона - речь идет о мясе на тарелке ребенка, которое некоторые родители побаиваются давать своим малышам по той или иной причине.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять при ОРВИ.

Как не подхватить опасную инфекцию: простые правила от доктора Комаровского Пять правил: Комаровский рассказал, как не навредить ребенку из-за кондиционера
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