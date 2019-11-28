От этого никто не застрахован: украинская журналистка просит о помощи

Нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Украинская журналистка просит помочь дедушке в борьбе с раком

62-летний житель поселка Васищево, Харьковская область, нуждается в помощи. Врачи диагностировали ему рак сигмаподобной кишки. Родственники онкобольного Александра Шаповала уже внесли часть средств, однако этого все равно недостаточно для оплаты лечения. Об этом сообщила его внучка, украинская журналистка Анна Киселева в Facebook.

Как сообщает журналистка, семья онкобольного Александра не так давно узнала о заболевании и сразу же стала собирать средства для лечения.

"Недавно я узнала, что мой двоюродный дедушка - Шаповал Александр, с которым я провела почти все детство, болен раком. До последнего момента знала только семья, даже сам он не знал точного диагноза. Тогда мы всей семьей начали собирать деньги на лечение", - написала журналистка.

Также она добавила, что онкологическое заболевание сопровождается метастазами в печени и брюшине.

"Совсем недавно моя семья услышала от врачей, что дедушка серьезно болен. У него опухоль в сигмовидной кишке, метастазы в печени и брюшине. Сначала все опустили руки, решив, что шанс на выздоровление невысок, но сами врачи обнадежили. С высокой вероятностью рак можно победить. Это вселило нам надежду, как и дедушке", - говорится в сообщении.

Светлана Шаповал, Анна Киселева и Александр Шаповал (фото: facebook.com/annayaroshenco)

Анна добавила, что стоимость одного курса химеотерапии равна 36 856 грн, а Александру нужно пройти таких четыре.

"На днях дедушка перенес первую химеотерапию. Стоимость ее, не включая обследования и подготовку, - 36 856 гривен (чеки предоставлены на фото ниже). Всего нужно таких четыре курса (147 424 гривен), каждый из которых длится по две недели. Средств не хватает, чтобы продлить лечение, но оно уже начато. Моя семья уже продала самые ценные вещи, взяла кредиты, но даже этого не хватает, чтобы обеспечить полноценное лечение. К слову, первую химеотерапию дедушка перенес хорошо. Теперь врачи наблюдают за тем, насколько она будет эффективной", - добавила она.

Семья надеется на то, что им удастся получить помощь от неравнодушных украинцев и рада даже небольшим суммам, ведь они помогут спасти человека.

"Этот пост - это обращение ко всем, кто ценит человеческую жизнь и понимает, что при любом достатке ни один человек не застрахован от рака. Мы верим, что мир не без добрых людей, поэтому надеемся на вашу поддержку. Спасение жизни начинается с маленькой помощи! Для вас это всего чашка кофе, для нас - это жизнь самого дорогого человека на свете. Не так важно, какова сумма, как то, что все вместе мы сможем вылечить по-настоящему хорошего человека", - подытожила Анна.

Карта для перечислений: 5168 7573 2754 9574 (Шаповал В. Г.)

Документы (фото: facebook.com/annayaroshenco)

Скриншот (facebook.com/annayaroshenco)

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