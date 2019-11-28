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Від цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогу

STYLERПотрібна допомога    28.11.2019 - 11:12
Від цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогу
Потрібна допомога (колаж РБК-Україна)

Українська журналістка просить допомогти дідусеві в боротьбі з раком

62-річний житель селища Васищеве, Харківська область, потребує допомоги. Лікарі діагностували йому рак сигмаподібної кишки. Родичі онкохворого Олександра Шаповала вже внесли частину коштів, однак цього все одно недостатньо для оплати лікування. Про це повідомила її внучка, українська журналістка Анна Кисільова в Facebook.

Як повідомляє журналістка, сім'я онкохворого Олександра не так давно дізналася про захворювання і відразу ж стала збирати кошти для лікування.

"Нещодавно я дізналася, що мій двоюрідний дідусь - Шаповал Олександр, з яким я провела майже все дитинство, хворий на рак. До останнього моменту знала лише родина, навіть сам він не знав точного діагнозу. Тоді ми всією сім'єю почали збирати гроші на лікування", - написала журналістка.

Також вона додала, що онкологічне захворювання супроводжується метастазами в печінці і очеревині.

"Зовсім недавно моя сім'я почула від лікарів, що дідусь серйозно хворий. У нього пухлина в сигмовидній кишці, метастази в печінці і очеревині. Спочатку всі опустили руки, вирішивши, що шанс на одужання невисокий, але самі лікарі заспокоїли. З високою ймовірністю рак можна перемогти. Це вселило надію, як і дідусеві", - йдеться в повідомленні.

Від цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогу

Світлана Шаповал, Анна Кисільова та Олександр Шаповал (фото: facebook.com/annayaroshenco)

Вона додала, що вартість одного курсу хіміотерапії дорівнює 36 856 грн, а Олександру потрібно пройти таких чотири.

"Днями дідусь переніс першу хіміотерапію. Вартість її, не включаючи обстеження і підготовку, - 36 856 гривень (чеки надані на фото нижче). Всього потрібно таких чотири курси (147 424 гривень), кожен з яких триває два тижні. Коштів не вистачає, щоб продовжити лікування, але воно вже розпочато. Моя сім'я вже продала найцінніші речі, взяла кредити, але навіть цього не вистачає, щоб забезпечити повноцінне лікування. До речі, першу хіміотерапію дідусь переніс добре. Тепер лікарі спостерігають за тим, наскільки вона буде ефективною", - додала вона.

Сім'я сподівається на те, що їм вдасться отримати допомогу від небайдужих українців і рада навіть невеликиим сумам, адже вони допоможуть врятувати людину.

"Цей пост - це звернення до всіх, хто цінує людське життя і розуміє, що при будь-якому достатку жодна людина не застрахована від раку. Ми віримо, що світ не без добрих людей, тому сподіваємося на вашу підтримку. Порятунок життя починається з маленької допомоги! Для вас це лише чашка кави, для нас - це життя найдорожчої людини на світі. Не так важливо, яка сума, як те, що всі разом ми зможемо вилікувати по-справжньому гарну людину", - підсумувала вона.

Карта для перерахувань: 5168 7573 2754 9574 (Шаповал В. Г.)

Документи (фото: facebook.com/annayaroshenco)

Від цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогуВід цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогуВід цього ніхто не застрахований: українська журналістка просить про допомогу

Скріншот (facebook.com/annayaroshenco)

Нагадаємо, що трирічна Афіна бореться з раком і потребує операції.

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