Это заболевание поражает каждого третьего: названы опасные симптомы

Заболевание кожи, а также различные грибки – это проблема, которая поражает почти каждого третьего жителя Украины. Однако многие не знают, что у них развивается микоз или грибок ногтевой пластины. О том, как распознать опасный недуг и как с ним бороться – в материале Styler.

Как рассказала дерматолог Светлана Якубовская, грибок стопы возникает из-за грибковой инфекции, а подхватить ее можно где угодно. По словам врача, основными причинами для заражения являются:

Использование чужой обуви

Использование чужого полотенца

Хождение босиком по полу в бане, раздевалках, бассейна, тренажерных залах и других общественных местах

Использование чужой одежды – чулки, носки, колготки.

Тесная, неподходящая обувь.

Повышенная потливость ног.

Сахарный диабет, а также нарушение кровообращения в области нижних конечностей.

Травмы или трещины на стопах.

Прием некоторых лекарств – гормоны, иммуносупрессоры и другие.

Симптомы заболевания

Основным симптомами грибка ног являются: зуд в области стоп, легкое или сильное шелушение между пальцами ног, в области стопы, высыпания на коже, гнойники, пузырьки.

Как лечить

Лечить грибок стопы нужно очень тщательно и в первую очередь – обязательно обратиться за помощью к дерматологу. Простого нанесения противогрибковых кремов и мазей будет недостаточно и только врач сможет назначить подходящую терапию на основе лабораторных анализов. Важно соблюдать все рекомендации врача и не нарушать основные правила лечения: