Це захворювання вражає кожного третього: названі небезпечні симптоми

Захворювання шкіри, а також різні грибки – це проблема, яка вражає майже кожного третього жителя України. Однак багато хто не знає, що у них розвивається мікоз або грибок нігтьової пластини. Про те, як розпізнати небезпечну недугу і як з нею боротися – в матеріалі Styler.

Як розповіла дерматолог Світлана Якубовська, грибок стопи виникає через грибкову інфекцію, а підхопити її можна де завгодно. За словами лікаря, основними причинами для зараження є:

Використання чужого взуття

Використання чужого рушника

Ходіння босоніж по підлозі в лазні, роздягальнях, басейні, тренажерних залах та інших громадських місцях

Використання чужого одягу – панчохи, шкарпетки, колготки.

Тісне, невідповідне взуття.

Підвищена пітливість ніг.

Цукровий діабет, а також порушення кровообігу в області нижніх кінцівок.

Травми або тріщини на стопах.

Приймання деяких ліків – гормони, і інші імуносупресори.

Симптоми захворювання

Основними симптомами грибка ніг є: сверблячка в області стоп, легке або сильне лущення між пальцями ніг, в області стопи, висипання на шкірі, гнійники, бульбашки.

Як лікувати

Лікувати грибок стопи потрібно дуже ретельно і в першу чергу – обов'язково звернутися за допомогою до дерматолога. Простого нанесення протигрибкових кремів і мазей буде недостатньо і тільки лікар зможе призначити відповідну терапію на основі лабораторних аналізів. Важливо дотримуватися всіх рекомендації лікаря і не порушувати основні правила лікування: