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Это не норма: медики рассказали, какие боли в груди могут быть опасными

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 18:25
Это не норма: медики рассказали, какие боли в груди могут быть опасными
Боли в груди у женщин (Коллаж РБК-Украина)

Врачи рассказали, какие симптомы сигнализируют о проблемах в груди

Боли в груди испытывает каждая вторая женщина и чаще всего такой дискомфорт свидетельствует о предстоящем менструальном синдроме. Известный маммолог Анастасия Соловьева рассказала, что женщины часто игнорируют боли в груди, которые могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Она отметила, что боль в груди перед менструальным синдромом – это практически норма. Такая боль может быть тянущей, тупой или распирающей. Дискомфорт в обеих молочных железах обычно проявляется за 7-10 дней до начала менструация и уменьшается после ее начала. Такие болевые ощущения, а также другие предвестники предменструального синдрома проходят сами и не требуют лечения.

Маммолог отметила, что если боли становятся стойкими, усиливается их интенсивность, а отечность и дискомфорт сохраняются после окончания менструации более 2 недель, то это повод насторожиться, так как это уже не норма.

Причины патологических болей в груди могут быть такие:

  • Мастопатия
  • Инфекционные и воспалительные процессы в молочных железах
  • Рак груди
  • Распространение болей на грудь при заболеваниях сердца, межреберной невралгии, грудного остеохондроза и другие

Специалист рекомендует немедленно обращаться к врачу, если есть такие симптомы: боль в груди не связана с менструациями, в груди появилось сильное жжение и сдавливание, боль не уменьшается, а нарастает с течением времени, боль локализуется не в обеих, а только в одной груди и на определенном участке, болевые ощущения в груди отмечаются ежедневно в течении двух недель, наряду с болью или дискомфортом в грудной железе есть повышенная температура тела, возникновение в груди узлов, ее деформация, гиперемия кожи, выделение из сосков крови, гноя или жидкости.

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