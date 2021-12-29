Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой

В итоге вареники получаются очень упругими, эластичными и сочными.

К тому же если придерживаться соответствующих пропорций – вы получите отличную основу для любимых блюд, из которой очень легко получится сделать вареники и пельмени.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

сметана - 200 мл;

мука - 2 стакана;

Соль - 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала в сметану добавьте соль, размешайте и засыпьте мукой. Замесите тесто и положите в миску и накрыть полотенцем. Оставьте отдохнуть на 1-3 часа.

За это время масса станет мягкой и эластичной.

Важно, что муки нужно только указанное количество – подсыпать дополнительно не придется.

Отваривать пельмени или вареники из такого теста нужно как обычно.

Рецепт теста на пельмени или вареники (freepik)