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Это универсальное тесто подойдет для пельменей и вареников: рецепт очень простой

Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки любят радовать свою семью домашними пельменями и варениками. Однако, необязательно готовить для этого сразу два вида теста.

Универсальным рецептом теста поделились на странице "babyshkin_pirochok" в Instagram.

В итоге вареники получаются очень упругими, эластичными и сочными.

К тому же если придерживаться соответствующих пропорций – вы получите отличную основу для любимых блюд, из которой очень легко получится сделать вареники и пельмени.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • сметана - 200 мл;
  • мука - 2 стакана;
  • Соль - 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала в сметану добавьте соль, размешайте и засыпьте мукой. Замесите тесто и положите в миску и накрыть полотенцем. Оставьте отдохнуть на 1-3 часа.

За это время масса станет мягкой и эластичной.

Важно, что муки нужно только указанное количество – подсыпать дополнительно не придется.

Отваривать пельмени или вареники из такого теста нужно как обычно.

Рецепт теста на пельмени или вареники (freepik)

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