Как приготовить пышные и высокие оладьи: раскрыт главный секрет
На завтрак почти все взрослые и дети любят оладьи и сырники. Все потому, что они вкусные, сытные и простые в приготовлении. К тому же все еще с детства помнят бабушкины высокие и пухлые оладьи.
Так, чтобы они получились пышными, нужно правильно приготовить тесто, рассказала фудблогерка Анастасия Соленой в Instagram.
Так, тесто для оладьев должно быть достаточно густым.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана 15-20% - 150 г;
- мука - 100 г;
- яйца - 1 шт;
- сахар - 20 г;
- сода - 3 г.
Способ приготовления:
Сначала нужно взбить сметану с яйцом и сахаром
Далее просейте муку с содой и добавьте к яичной массе.
Жарить оладьи нужно на небольшом огне на сковородке с маслом под крышкой.
Как приготовить пышные оладьи на завтрак (instagram.com/solopiika)
Отметим, что оладьи - очень вкусное и любимое блюдо каждого человека еще с детства. Толщина готовых оладий - не более 5-6 миллиметров. Их хорошо есть со сметаной, вареньем, медом, повидлом и соусами.
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