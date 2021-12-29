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Це універсальне тісто підійде для пельменів та вареників: рецепт дуже простий

Автор: Тетяна Самарук

Часто господині люблять радувати свою родину домашніми пельменями та варениками. Однак, не обов'язково готувати для цього одразу два види тіста.

Універсальним рецептом тіста поділились на сторінці "babyshkin_pirochok" в Instagram.

В результаті вареники виходять дуже пружними, еластичними та соковитими.

До того ж якщо дотримуватись відповідних пропорцій – ви отримаєте відмінну основу для улюблених страв, з якої дуже легко вийде зробити вареники та пельмені.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • сметана - 200 мл;
  • борошно - 2 склянки;
  • сіль - 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

Для початку у сметану додайте сіль, розмішайте та засипте борошном. Замісіть тісто та покладіть в миску і накрити рушником. Залиште відпочити на 1-3 години.

За цей час маса стане м'якою та еластичною.

Важливо, що борошна потрібно тільки вказана кількість – підсипати додатково не доведеться.

Відварювати пельмені або вареники з такого тіста потрібно як зазвичай.

Рецепт тіста на пельмені або вареники (freepik)

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