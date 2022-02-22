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"Это и есть Украина": школьник попросился к военным ВСУ добровольцем

Автор: Владимир Костырин

Украинцы для защиты своей страны от военной агрессии России могут помочь военным и волонтерам разными способами, приобщиться к территориальной обороне, а некоторые сами уже готовы идти на фронт, чтобы дать отпор оккупантам. Такой порыв показал школьник, обратившись к бойцам ВСУ.

Об этом 22 февраля рассказал офицер и блогер Анатолий Штефан в своем Facebook.

Он также выложил скрины очень трогательной переписки мальчика, который вот-вот встретит 14-й день рождения, с военными одной из боевых бригад.

Подросток написал армейцам и спросил в чате, можно ли и ему приобщиться к защитникам. Юный доброволец отметил, что хочет быть разведчиком, и уточнил также, что в начале российско-украинской войны он был еще маленький, а теперь якобы "достаточно взрослый", чтобы дать отпор врагу.

Бойцы призвали мальчика хорошо учиться в школе, и при желании по достижении 18-летнего возраста - можно подписать контракт с ВСУ и стать военным.

Ребенок ответил, что будет стараться, и пожелал бойцам хорошего вечера и вернуться живыми с фронта.

"В тот момент, когда Московия разгоняет панику! В тот момент, когда она хочет запугать! Реальная переписка молодого патриота с одной из официальных страниц наших боевых бригад. Это и есть Украина! Нас не сломать никому!" - отметил Штефан "Штирлиц" в своем посте.

Украинский школьник попросился к военным, чтобы защищать страну от оккупантов (фото: скрин facebook.com/ukrop.bc)

Реакция сети

Пользователей соцсети такой порыв ребенка и переписка очень тронули - у публикации тысячи "лайков" и "шеров". Украинцы в комментариях желают храбрецу расти здоровым, призывают поздравить мальчика с 14-летием 23 февраля, благодарят родителей за воспитание, и добавляют, что с такими защитниками Украина непобедима.

  • Пусть Господь хранит этого маленького патриота и других детей Украины на оккупированных территориях!
  • До слез...
  • Дай Бог, чтобы такой замечательной патриотической молодежи в Украине было подавляющее большинство.
  • Наша нация - непобедима. Слава Украине!!! Слава Воинам Защитникам Украины! Украина превыше всего.
  • Дайте контакты этого парня (ссылку на страницу фб)!! Давайте все поздравим его с днем рождения! Слава Украине!
  • Спасибо парнишка. Дальше хочется жить и бороться
  • С такими бойцами нас не одолеть!
  • Очень растрогал парнишка
  • Такую нацию не одолеть!! Счастливая судьба юному борцу за Украину!
  • Нечему удивляться - поколение родившееся в 13-14-м годах уже учится в школе, и от родителей первоочередное воспитание детей с любовью к Украине. Мои девки 6.5 и 10.5 прекрасно знают, что я запрещаю им говорить на русском языке, но я не запрещаю его знать, и они прекрасно знают, кто враг, и с кем отец три года воевал, и кто сделал из него инвалида. Слава Украина, Героям Слава!!!
  • Украина выстоит, есть с кем.
  • До слез... Детки, за что это вам... Дай Бог, чтобы война закончилась к тому времени, как вы вырастете!!! Вам жить и жить!
  • Дай Бог здоровье ребенку и родителям за правильное воспитание!
  • Спасибо искренне, что поделились! До слез, к сердцу! Дай Бог здоровья и счастья нашим деткам!! Береги, Боже, наших Защитников! Украина была, есть и будет!

Напомним, перед этим мы рассказывали, как украинцы могут поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас, и публиковали контакты, реквизиты, а также список необходимых вещей.

Добавим также, что украинские звезды осудили действия РФ и призвали поддерживать армию.

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