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"Це і є Україна": школяр попросився до військових ЗСУ добровольцем

Автор: Володимир Костирін

Українці для захисту своєї країни від військової агресії Росії можуть допомогти військовим і волонтерам різними способами, долучитися до територіальної оборони, а деякі самі вже готові йти на фронт, щоб дати відсіч окупантам. Такий порив показав школяр, звернувшись до бійців ЗСУ.

Про це 22 лютого розповів офіцер і блогер Анатолій Штефан у своєму Facebook.

Він також виклав скріни дуже зворушливого листування хлопчика, який ось-ось зустріне 14-й день народження, з військовими однієї з бойових бригад.

Підліток написав армійцям і запитав у чаті, чи можна і йому долучитися до захисників. Юний доброволець зазначив, що хоче бути розвідником, і уточнив також, що на початку російсько-української війни він був ще маленький, а тепер нібито "досить дорослий", щоб дати відсіч ворогові.

Бійці закликали хлопчика добре вчитися в школі, і за бажанням по досягненню 18-річного віку - можна підписати контракт з ЗСУ і стати військовим.

Дитина відповіла, що намагатиметься, і побажала бійцям гарного вечора і повернутися живими з фронту.

"У той момент, коли Московія розганяє паніку! У той момент, коли вона хоче залякати! Реальна переписка молодого патріота з однією з офіційних сторінок наших бойових бригад. Це і є Україна! Нас не зламати нікому!" - зазначив Штефан "Штірліц" у своєму пості.

Український школяр попросився до військових, щоб захищати країну від окупантів (фото: скрін facebook.com/ukrop.bc)

Реакція мережі

Користувачів соцмережі такий порив дитини та листування дуже зворушили - у публікації тисячі "лайків" та "шерів". Українці в коментарях бажають сміливцю рости здоровим, закликають привітати хлопчика з 14-річчям 23 лютого, дякують батькам за виховання, і додають, що з такими захисниками Україна непереможна.

  • Нехай Господь береже цього малого патріота і інших діток України на окупованих територіях!
  • До сліз...
  • Дай Боже, щоб такої чудової патріотичної молоді в Україні була переважна більшість.
  • Наша нація - непереможна. Слава Україні!!! Слава Воїнам Захисникам України! Україна понад усе.
  • Дайте контакти цього хлопця (посилання на сторінку фб)!! Давайте всі привітаємо його з днем народження! Слава Україні!
  • Дякую хлопче. Далі хочеться жити й боротись
  • З такими бійцями нас не здолати!
  • Дуже зворушив хлопчина
  • Таку націю не здолати!! Щасливої доля юному борцю за Україну!
  • Нема чому дивуватися - покоління народжене в 13-14-му роках вже навчається в школі, і від батьків першочергове виховання дітей з любов'ю до України. Мої дівки 6.5 і 10.5 прекрасно знають, що я забороняю їм розмовляти російською мовою, але я не забороняю її знати, і вони прекрасно знають, хто ворог, і з ким батько три роки воював, і хто зробив з нього інваліда. Слава Україні, Героям Слава!!!
  • Україна вистоїть, є з ким.
  • До сліз... Дітки, за що це вам... Дай Бог, щоб війна закінчилася до того часу, як ви виростете!!! Вам жити і жити!
  • Дай Боже здоров'я дитині і батькам за правильне виховання!
  • Дякую щиро, що поділилися! До сліз, до серця ! Дай Боже здоров’я та щастя нашим діткам!! Бережи, Боже, наших Захисників! Україна була, є і буде!

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як українці можуть підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз, і публікували контакти, реквізити, а також список необхідних речей.

Додамо також, що українські зірки засудили дії РФ і закликали підтримувати армію.

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