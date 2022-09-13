"Это было тяжелое решение": Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь
Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова рассказала, где во время войны будет находиться ее младшая дочь.
Об этом она рассказала в программе ЖВЛ.
По ее словам, за границей будет учиться не только старшая дочь Мария. Полякова отдала младшую Алису в лондонскую школу. Особенностью учебного заведения является то, что девочка там и проживает.
Звезда отметила, что обучение в школе платное. Однако, семье Поляковой сделали очень хорошую скидку.
Оля Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)
Девочка не хотела ехать за границу, ведь она не привыкла жить без мамы. Впрочем, Оля объяснила, что сейчас такие времена и она не может быть постоянно с ней рядом.
"Это школа boarding, обучение вместе с проживанием. Это было очень трудное решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя, мамина дочь. И она даже еще спит со мной вместе. Дочка сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне надо работать. Что я так смогу заработать деньги, помочь стране", - рассказала певица.
Оля Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)
Ранее мы сообщали, что россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле когда она говорила про Мариуполь.
Также мы писали, что певица сожгла свой кокошник и сделала это в мистический образ.