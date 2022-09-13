"Це було тяжке рішення": Полякова розповіла, де зараз її молодша донька

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповіла, де під час війни перебуватиме її молодша донька.

Про це вона розповіла у програмі ЖВЛ.

За її словами, за кордоном навчатиметься не лише старша донька Марія. Полякова віддала молодшу Алісу до лондонської школи. Особливістю навчального закладу є те, що дівчинка там і проживає.

Зірка зазначила, що навчання у школі платне. Однак, родині Полякової зробили дуже гарну знижку.

Оля Полякова розповіла, де зараз її молодша донька (instagram.com/polyakovamusic)

Дівчинка не хотіла їхати за кордон, адже вона не звикла жити без мами. Утім, Оля пояснила, що нині такі часи і вона не може бути постійно з нею поруч.

"Це школа boarding, навчання разом з проживанням. Це було дуже тяжке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: "Мамочко, не віддавай мене туди навчатись". Проте я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - розповіла співачка.

Оля Полякова розповіла, де зараз її молодша донька (instagram.com/polyakovamusic)