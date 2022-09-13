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"Це було тяжке рішення": Полякова розповіла, де зараз її молодша донька

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Вівторок 13 вересня 2022 14:38
"Це було тяжке рішення": Полякова розповіла, де зараз її молодша донька Оля Полякова розповіла про доньку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповіла, де під час війни перебуватиме її молодша донька.

Про це вона розповіла у програмі ЖВЛ.

За її словами, за кордоном навчатиметься не лише старша донька Марія. Полякова віддала молодшу Алісу до лондонської школи. Особливістю навчального закладу є те, що дівчинка там і проживає.

Зірка зазначила, що навчання у школі платне. Однак, родині Полякової зробили дуже гарну знижку.

&quot;Це було тяжке рішення&quot;: Полякова розповіла, де зараз її молодша донькаОля Полякова розповіла, де зараз її молодша донька (instagram.com/polyakovamusic)

Дівчинка не хотіла їхати за кордон, адже вона не звикла жити без мами. Утім, Оля пояснила, що нині такі часи і вона не може бути постійно з нею поруч.

"Це школа boarding, навчання разом з проживанням. Це було дуже тяжке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Донька сказала: "Мамочко, не віддавай мене туди навчатись". Проте я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - розповіла співачка.

&quot;Це було тяжке рішення&quot;: Полякова розповіла, де зараз її молодша донька&quot;Це було тяжке рішення&quot;: Полякова розповіла, де зараз її молодша донька

Оля Полякова розповіла, де зараз її молодша донька (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми повідомляли, що росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.

Також ми писали, що співачка спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.

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Оля Полякова
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