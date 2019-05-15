Это святое: реакция сети на подписание Порошенко "языкового закона"

Президент Петр Порошенко подписал "языковой закон" и отметил, что он никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине. Действующий глава государства поставил подпись под законопроектом №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 15 мая 2019 года, и в сети этот день уже назвали историческим.

Напомним, что само принятие закона сопровождалось оживленными дискуссиями, после одобрения в Верховной Раде 25 апреля 278-ю голосами "за", подписанию спикером Андреем Парубием и публикации "языкового закона" пытались воспрепятствовать, но Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении искового заявления.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Кстати, ранее Порошенко объяснял, что работа над этим законом продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

Добавим также, что новоизбранный президент Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как написал в своем Facebook пресс-секретаря президента Петра Порошенко Святослава Цеголко после подписания закона, "мечты целых поколений - теперь реальность".

Скрин комментариев: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит также отреагировал на событие.

"Это наш день", - лаконично отметил он на Facebook-странице.

Скрин комментариев: facebook.com/serhiy.kvit

Пользователи сети активно делятся своими впечатлениями после подписания "языкового закона" Порошенко. Многие отмечают это событие как одно из важнейших достижений в плане защиты украинского языка за годы независимости государства. В то же время находятся и скептические замечания о том, что якобы радоваться тут нечему, нужно сосредотачиваться на экономических вопросах, а не языковых.

"За месяц наподписывал больше чем за 5 лет"

"Почитаешь это комменты и сразу все становиться понятно, не заслужили мы хорошей и цивилизованной жизни! Одни оскорбление и желчь, даже к не знакомым людям! Печаль и грусть! А закон хороший! Слава Украине!"

"Ну что, легче стало?"

"Важнее некуда!"

"И что хорошего в этом? У нас стала больше пенсия? Квартплата, коммунальные стали дешеле? Мы стали жить как в Европе? Все дороги у нас отремонтированы?"

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

"Я русскоязычный человек, но очень любящий страну, в который родилась, родила своих детей, дождалась внуков. И я очень рада подписанию именно этого закона, потому что, как человек грамотный, понимаю его значимость - это главный атрибут любой государственности - язык является подтверждением изначального этноса данной территории и никак не ограничивает права людей многих других языков, исторически заселенных в Украине! Благодарю вас, господин президент!"

"Спасибо, господин президент! Мы ждали этот закон так долго, 28 лет!"

"Русскоязычная в быту, но бесконечно благодарна Верховной Раде и господину президенту за проведенную титаническую работу!"

"Пока еще действующий президент очень вовремя и громко грякнул дверью на своем выходе. Главное чтобы все украинцы, несмотря на то, кого поддержали на выборах, поняли, что никто и никогда больше не будет иметь право отменить или изменить этот закон. Это просто святое, как и евроатлантический внешний вектор развития и единственная украинская православная церковь. Есть надежда что новый президент с новой властью начнут действительно заниматься борьбой с коррупцией и улучшением благосостояния каждого гражданина, как и обещали, а мы это все жестко проконтролируем";

"Ну, вот что тут добавить!? Или ты украинец по духу, и ты приветствуешь Закон, или твой дух вне Украины, и тогда ты будешь искать блох"...

Скрин комментариев: facebook.com/pg/petroporoshenko

Напомним, ранее Styler писал о том, чем грозит нарушение "языкового закона".

Добавим, что сразу после принятия закона украинцы ликовали под стенами Верховной Рады.