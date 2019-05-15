Это святое: реакция сети на подписание Порошенко "языкового закона"

"Языковой закон" вступит в силу через два месяца после публикации
Президент Петр Порошенко подписал "языковой закон" и отметил, что он никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине. Действующий глава государства поставил подпись под законопроектом №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 15 мая 2019 года, и в сети этот день уже назвали историческим.
Напомним, что само принятие закона сопровождалось оживленными дискуссиями, после одобрения в Верховной Раде 25 апреля 278-ю голосами "за", подписанию спикером Андреем Парубием и публикации "языкового закона" пытались воспрепятствовать, но Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении искового заявления.
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Кстати, ранее Порошенко объяснял, что работа над этим законом продолжалась несколько лет и за это время "из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".
Добавим также, что новоизбранный президент Владимир Зеленский пообещал проанализировать "языковой закон" после инаугурации.
Как написал в своем Facebook пресс-секретаря президента Петра Порошенко Святослава Цеголко после подписания закона, "мечты целых поколений - теперь реальность".
Скрин комментариев: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит также отреагировал на событие.
"Это наш день", - лаконично отметил он на Facebook-странице.
Скрин комментариев: facebook.com/serhiy.kvit
Пользователи сети активно делятся своими впечатлениями после подписания "языкового закона" Порошенко. Многие отмечают это событие как одно из важнейших достижений в плане защиты украинского языка за годы независимости государства. В то же время находятся и скептические замечания о том, что якобы радоваться тут нечему, нужно сосредотачиваться на экономических вопросах, а не языковых.
Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua
Скрин комментариев: facebook.com/pg/petroporoshenko
Напомним, ранее Styler писал о том, чем грозит нарушение "языкового закона".
Добавим, что сразу после принятия закона украинцы ликовали под стенами Верховной Рады.