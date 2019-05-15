Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком "мовного закону"

Президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" і зазначив, що він ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин, які проживають в Україні. Чинний глава держави поставив підпис під законопроектом №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної 15 травня 2019 року, і в мережі цей день вже назвали історичним.

Нагадаємо, що саме ухвалення закону супроводжувалося жвавими дискусіями, після схвалення у Верховній Раді 25 квітня 278-ма голосами "за", підписанню спікером Андрієм Парубієм та публікації "мовного закону" намагалися перешкодити, але Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позовної заяви.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

До слова, раніше Порошенко пояснював, що робота над цим законом тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

Додамо також, що новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як написав у своєму Facebook прес-секретаря президента Петра Порошенка Святослава Цеголко після підписання закону, "мрії цілих поколінь - тепер реальність".

Скрін коментарів: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт також відреагував на подію.

"Це наш день", - лаконічно зазначив він на Facebook-сторінці.

Скрін коментарів: facebook.com/serhiy.kvit

Користувачі мережі активно діляться своїми враженнями після підписання "мовного закону" Порошенком. Багато хто вказує на цю подію як одне з найважливіших досягнень в плані захисту української мови за роки незалежності держави. В той же час знаходяться і скептичні зауваження про те, що нібито радіти тут нічому, треба зосереджуватися на економічних питаннях, а не мовних.

"За місяць напідписівав більше ніж за 5 років"

"Почитаєш це коменти і відразу все стає зрозуміло, не заслужили ми гарною і цивілізованого життя! Одні образи та жовч, навіть до не знайомих людей! Печаль і смуток! А закон хороший! Слава Україні!"

"Ну що, легше стало?"

"Важливіше нікуди!"

"І що хорошого в цьому? У нас стала більше пенсія? Квартплата, комунальні стали дешевше? Ми стали жити як в Європі? Всі дороги у нас відремонтовані?"

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

"Я російськомовна людина, але дуже любить країну, в який народилася, народила своїх дітей, дочекалася онуків. І я дуже рада підписанню саме цього закону, тому що, як людина грамотна, розумію його значимість - це головний атрибут будь-якої державності - мова є підтвердженням початкового етносу даної території і ніяк не обмежує права людей багатьох інших мов, історично заселених в Україні! Дякую вам, пане президент!"

"Дякую, пане президент! Ми чекали на цей закон так довго, 28 років!"

"Російськомовна в побуті, але безмежно вдячна Верховній Раді і пану президенту за проведену титанічну роботу!"

"Поки ще чинний президент дуже вчасно і голосно грякнув дверима на своєму виході. Головне щоб всі українці, незважаючи на те, кого підтримали на виборах, зрозуміли, що ніхто і ніколи більше не буде мати право скасувати або змінити цей закон. Це просто святе, як і євроатлантичний зовнішній вектор розвитку і єдина українська православна церква. Є надія що новий президент з новою владою почнуть дійсно займатися боротьбою з корупцією і поліпшенням добробуту кожного громадянина, як і обіцяли, а ми це все жорстко проконтролюємо";

"Ну, ось що тут додати!? Або ти українець по духу, і ти вітаєш Закон, чи твій дух межами України, і тоді ти шукатимеш бліх"...

Скрін коментарів: facebook.com/pg/petroporoshenko

Нагадаємо, раніше Styler писав про те, чим загрожує порушення "мовного закону".

Додамо, що відразу після схвалення закону українці тріумфували під стінами Верховної Ради.