Это все стереотипы. Украинцам развеяли мифы о "дорогущей Британии"

Что стоит действительно дорого

Даже в маленьких городках пользоваться транспортом может быть очень дорогим удовольствием, а ценообразование лишено всякого смысла. И чем меньше город, тем дороже будет проезд.

"Например, в Лондоне любой автобус стоит 1.65£, а проезд на всех других видах транспорта (метро и электрички) в пределах 1-2 зоны города обойдется в 2.60£. А вот, чтобы приехать домой в городе Ноттингем, мне приходится платить за автобус 4.30£", - рассказал Максим.

Он отметил, что в Лондоне цены гораздо выгоднее. Там вігоднее покупать проездной на все виды транспорта.

Интересно, что междугородние автобусы стоят также, сколько и проезд по городу. Почему это так - сами британцы не понимают.

Что обойдется не так уж и дорого

Косметика и химия

В Великобритании есть несколько очень больших сетей косметических магазинов, где можно приобрести все. Цены очень доступны.

"Например, за 1£ вы легко найдете гели, шампуни, мыло и другие продукты известных брендов. Всегда много скидок. Вообще, в Великобритании очень популярны магазины "Все по 1£". В них продаются приличные и брендовые товары, а не Китай, как у нас", - отметил Максим.

Кофейни и фаст-фуд

Выпить кофе в заведении можно от 0,99 до 3 фунта за самые креативные напитки, а даблчиз из Мака будет стоить 1,79.

"Цены ниже доступны, чем в Европе. Поход в ресторан обычно обойдется вам подороже. Средняя стоимость одного основного блюда – 15£", - информирует украинец.

Алкоголь

Алкоголь очень популярен у британцев. Они пьют его много. Бутылка вина стоит от 3 фунтов, шампанское 5.

Максим уверил, что продуктовый набор, который он закупил на 5-6 дней, стоил ему 31 фунт. На фото он показал, что именно в него входит.

Стоимость продуктов на неделю - 31 фунт (фото: facebook.com/tabu.ua)