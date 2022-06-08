Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про "дорогущу Британію"

Що коштує дійсно дорого

Навіть в маленьких містечках користуватися транспортом може бути дуже дорогим задоволенням, а ціноутворення позбавлене всякого сенсу. І чим менше місто, тим дорожче буде проїзд.

"Наприклад, в Лондоні будь-який автобус коштує 1.65£, а проїзд на всіх інших видах транспорту (метро і електрички) в межах 1-2 зони міста обійдеться в 2.60£. А ось, щоб приїхати додому в місті Ноттінгем, мені доводиться платити за автобус 4.30£", - розповів Максим.

Він зазначив, що в Лондоні ціни набагато вигідніші. Там краще купувати проїзний на всі види транспорту.

Цікаво, що міжміські автобуси коштують також, скільки і проїзд по місту. Чому це так - самі британці не розуміють.

Що обійдеться не так вже й дорого

Косметика і хімія

У Великобританії є кілька дуже великих мереж косметичних магазинів, де можна придбати все. Ціни дуже доступні.

"Наприклад, за 1£ ви легко знайдете гелі, шампуні, мило та інші продукти відомих брендів. Завжди багато знижок. Взагалі, у Великобританії дуже популярні магазини"все по 1£". У них продаються пристойні і брендові товари, а не Китай, як у нас", - зазначив Максим.

Кав'ярні та фаст-фуд

Випити кави в закладі можна від 0,99 до 3 фунти за найкреативніші напої, а даблчіз з маку буде коштувати 1,79.

"Ціни нижче доступні, ніж у Європі. Похід в ресторан зазвичай обійдеться вам подорожче. Середня вартість однієї основної страви - 15£", - інформує українець.

Алкоголь

Алкоголь дуже популярний у британців. Вони п'ють його багато. Пляшка вина коштує від 3 фунтів, шампанське 5.

Максим запевнив, що продуктовий набір, який він закупив на 5-6 днів, коштував йому 31 фунт. На фото він показав, що саме в нього входить.

Вартість продуктів на тиждень - 31 фунт (фото: facebook.com/tabu.ua)