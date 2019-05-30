Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

София Ротару удивила подписчиков светящимся видом
София Ротару, о болезни которой в последнее время ходят слухи, взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица выглядит посвежевшей и здоровой.
71-летняя исполнительница позирует возле красной телефонной будки в Лондоне. На снимке видно, что София Михайловна заметно похорошела и выглядит отдохнувшей и счастливой.
В соцсеть фото выложил сын Ротару - Руслан Евдокименко.
София Ротару (фото: instagram.com/rusevdokimenko)
Поклонники в комментариях пишут, что не узнают Софию Михайловну и радуются, что у нее все хорошо со здоровьем.
Софию Ротару не узнали поклонники на новом фото (скрин: instagram.com/rusevdokimenko)
Также сын Софии Ротару поделился с поклонниками его звездной мамы фото с совместного отдыха в одном из лондонских ресторанов.
София Ротару в лондонском ресторане (фото: instagram.com/rusevdokimenko)
К слову, недавно СМИ облетела новость о том, что София Ротару проходит химиотерапию из-за туберкулеза.
Напомним, ранее директор Ротару объяснил, с чем связано решение артистки не выступать на территории России.
А в 2018 году СМИ облетела новость, что певица потеряла сознание во время концерта в Уфе из-за скачка давления.