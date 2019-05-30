Невже це вона? Софію Ротару не впізнали на новому фото

Софія Ротару здивувала підписників чудовим виглядом
Софія Ротару, про хворобу якої останнім часом ходять чутки, розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка виглядає посвіжілою і здоровою.
71-річна виконавиця позує біля червоної телефонної будки в Лондоні. На знімку видно, що Софія Михайлівна помітно покращала і виглядає відпочившою і щасливою.
У соцмережу фото виклав син Ротару - Руслан Євдокименко.
Софія Ротару (фото: instagram.com/rusevdokimenko)
Шанувальники в коментарях пишуть, що не впізнають Софію Михайлівну і радіють, що у неї все добре зі здоров'ям.
Софію Ротару не впізнали шанувальники на новому фото (скрін: instagram.com/rusevdokimenko)
Також син Софії Ротару поділився з шанувальниками його зіркової мами фото зі спільного відпочинку в одному з лондонських ресторанів.
Софія Ротару в лондонському ресторані (фото: instagram.com/rusevdokimenko)
До речі, нещодавно ЗМІ облетіла новина про те, що Софія Ротару проходить хіміотерапію через туберкульоз.
Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.
А у 2018 році ЗМІ облетіла новина, що співачка втратила свідомість під час концерту в Уфі через стрибок тиску.