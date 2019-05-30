Невже це вона? Софію Ротару не впізнали на новому фото

Софія Ротару, про хворобу якої останнім часом ходять чутки, розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка виглядає посвіжілою і здоровою.

71-річна виконавиця позує біля червоної телефонної будки в Лондоні. На знімку видно, що Софія Михайлівна помітно покращала і виглядає відпочившою і щасливою.

У соцмережу фото виклав син Ротару - Руслан Євдокименко.

Софія Ротару (фото: instagram.com/rusevdokimenko)

Шанувальники в коментарях пишуть, що не впізнають Софію Михайлівну і радіють, що у неї все добре зі здоров'ям.

Невже це вона?

Красива і успішна жінка! І в тому віці, коли вона сама вирішує на скільки їй виглядати!

Чарівна дама! Прикрашайте світ, дорога Софіє!

Як не крути - Софія Михайлівна найстильніша і наймодніша жінка.

Руслан, у вас найшикарніша і найкраща мама в світі. Бережіть її. Софія Михайлівна - грандіозна красуня.

Вау! Софію Михайлівну не впізнати.Так стильно!

Софію Ротару не впізнали шанувальники на новому фото (скрін: instagram.com/rusevdokimenko)

Також син Софії Ротару поділився з шанувальниками його зіркової мами фото зі спільного відпочинку в одному з лондонських ресторанів.

Софія Ротару в лондонському ресторані (фото: instagram.com/rusevdokimenko)

До речі, нещодавно ЗМІ облетіла новина про те, що Софія Ротару проходить хіміотерапію через туберкульоз.

Нагадаємо, раніше директор Ротару пояснив, з чим пов'язане рішення артистки не виступати на території Росії.

А у 2018 році ЗМІ облетіла новина, що співачка втратила свідомість під час концерту в Уфі через стрибок тиску.