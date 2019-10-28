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Це смішно: сестра Меган Маркл зробила дивну заяву про герцогиню

STYLERЖиття    28.10.2019 - 08:39
Це смішно: сестра Меган Маркл зробила дивну заяву про герцогиню
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Сестра Меган Маркл прокоментувала інтерв'ю своєї родички

Меган Маркл нещодавно заявила про те, що її друзі відмовляли її вступати в шлюб з принцом Гаррі, і вона не думала, що буде так важко. Про це вона розповіла журналістам після виходу документального фільму про герцогів Сассекских "Гаррі і Меган: африканська подорож".

Саманта, старша сестра Меган Маркл, жорстко прокоментувала інтерв'ю герцогині. Втім, варто зазначити, що вона разом з батьком завжди поливають брудом Меган.

Саманта заявила, що смішно, коли Меган постійно знаходиться з охороною по всьому світу і на її безпеку витрачають мільйони доларів, а вона при цьому ще скаржиться, що ніхто не запитує, чи все у неї нормально.

Це смішно: сестра Меган Маркл зробила дивну заяву про герцогиню

Меган Маркл (фото: instagram.com)

За словами старшої сестри, Меган живе як мільйонер, багато подорожує, літає на приватних літаках, і їй не слід нарікати на життя. Крім того, вона дорікнула герцогині в тому, що вона не запитала про здоров'я свого батька, коли він переніс два серцевих напади.

Відома американська телеведуча Венді Вільямс також обурилася скаргами Меган Маркл. За її словами, вона ніколи не пошкодує герцогиню, оскільки вона знала на що йде, коли ставала частиною королівської сім'ї.

Нагадаємо, що Меган Маркл знову прорахувалася і вляпалася в скандал. Фільм про герцогів "Гаррі і Меган: африканська подорож" виявився провальним через те, що герцогиня весь час розповідала про труднощі, з якими вона зіткнулася.

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