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Меган Маркл снова просчиталась: герцогиня вляпалась в скандал

STYLERПерсоны    26.10.2019 - 10:52
Меган Маркл снова просчиталась: герцогиня вляпалась в скандал
Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: royal.uk)

Герцогиня Сассекская разозлила фанатов

Фильм о герцогах, снятый журналистом Томом Брэдби - "Гарри и Меган: Африканское путешествие" оказался весьма провальным. А все из-за того, что герцогиня все время рассказывала о трудностях, с которыми ей довелось столкнуться.

Герцогиня Сассекская возмущалась, что во время и после ее беременности в британских СМИ выходило множество негативных материалов о ней и ее муже. Супруга принца Гарри дала понять, что чувствовала себя "действительно уязвимой", в особенности готовясь стать матерью.

Меган Маркл снова просчиталась: герцогиня вляпалась в скандалПринцы Уильям и Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Публичные жалобы Меган лишь усугубили ситуацию. Один из пользователей отметил: "Дорогие герцог и герцогиня Сассекские, руководство "How to" для вас обоих. Документальный фильм о работе принца Чарльза, а не о нем. Урок, как быть членом королевской семьи. Примите во внимание".

Фильм наследника престола не стал таким сенсационным, как продукция скандальных супругов, однако многие отмечают, что герцогам Сассекским есть чему поучиться у принца Чарльза.

Напомним, что принц Гарри подал в суд на британский таблоид, который чернил Меган.

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