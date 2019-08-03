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"Это не шутка": Богдан сделал заявление об отставке (видео)

STYLERПерсоны    03.08.2019 - 20:29
"Это не шутка": Богдан сделал заявление об отставке (видео)
Богдан прокомментировал свою отставку и обвинил СМИ (коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан ответил на обвинения в подрыве доверия общества в СМИ

Андрей Богдан, который недавно написал заявление об отставке с должности главы Офиса Зеленского, прокомментировал обвинения в его адрес. Журналисты обвинили его в том, что он пытался "подорвать доверие общества к СМИ". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время визита в Трускавец Богдана спросили, не считает ли он, что "подорвал доверие общества к СМИ".

"Это не шутка, я реально написал заявление об увольнении. Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - пояснил Богдан.

Глава АП заявил, что он коммуницирует с обществом напрямую, без посредников в лице журналистов.

"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

Богдан прокомментировал свою отставку и обвинил СМИ (видео: Радіо Свобода)

Напомним, что ранее Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом.

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