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Это простое средство поможет отмыть жир с посуды даже в холодной воде

Фото: Чем отмыть жир с посуды в холодной воде (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Горячая вода сейчас есть не везде и виной тому не только военные действий, но плановая проверка труб. Посуду же нужно мыть ежедневно всем и обычное средство для мытья посуды в холодной воде не справляется.

Как отмыть жирную посуду без горячей воды - читайте в материале ниже.

Как отмыть посуду в холодной воде

Самые простые домашние средства, которые есть в каждом доме, помогут справиться с любым загрязнением, пятнами, жиром.

Чтобы отмыть жирную посуду в холодной воде, возьмите обычную горчицу в порошке. Насыпьте ее в коробку или мыльницу (возьмите ненужную крышку от банки) и поставьте рядом, чтобы удобно было макать в нее губку или тряпку для мытья посуды. Потрите горчицей жирную посуду, а потом сполосните водой.

Можно сделать из горчицы пасту для мытья посуду - просто разбавьте ее водой. А потом используйте для мытья посуды. Горчица - прекрасное экологическое средство, которое не сушит кожу на руках и не портит ногти.

Где еще можно использовать сухую горчицу

Горчицу можно использовать для стирки вещей - для ручной или в стиральной машине. Можно в растворе с горчицей замочить сильные загрязнения. А для удаления пятна - насыпьте горчицу на пятно и добавьте пару капель воды. Оставьте на некоторое время, а потом постирайте. Горчица удаляет многие пятна, которые не берут обычные пятновыводители и порошки.

С помощью горчицы можно убрать неприятные запахи в доме - достаточно помыть полочки с сухой горчицей, в нужных местах - хорошо потереть. Если нужно убрать неприятный запах в шкафу с одеждой - насыпьте горчицу в мешочки и разложите на полках.

Еще горчица прекрасно подходит для мытья волос. Разведите сухую горчицу водой, нанесите на волосы, а потом сполосните водой. От такого натурального шампуня пропадет перхоть, волосы станут живыми, упругими и красивыми.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как вернуть кроссовкам и кедам белоснежный цвет.

А также писали о том, чем можно отстирать кухонные полотенца.

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