Це простий засіб допоможе відмити жир з посуду навіть в холодній воді

Як відмити посуд в холодній воді

Найпростіші домашні засоби, які є в кожному будинку, допоможуть впоратися з будь-яким забрудненням, плямами, жиром.

Щоб відмити жирний посуд в холодній воді, візьміть звичайну гірчицю в порошку. Насипте її в коробку або мильницю (візьміть непотрібну кришку від банки) і поставте поруч, щоб зручно було вмочати в неї губку або ганчірку для миття посуду. Потріть гірчицею жирний посуд, а потім сполосніть водою.

Можна зробити з гірчиці пасту для миття посуду - просто розбавте її водою. А потім використовуйте для миття посуду. Гірчиця - прекрасний екологічний засіб, який не сушить шкіру на руках і не псує нігті.

Де ще можна використовувати суху гірчицю

Гірчицю можна використовувати для прання речей - для ручної або в пральній машині. Можна в розчині з гірчицею замочити сильні забруднення. А для видалення плями - насипте гірчицю на пляму і додайте пару крапель води. Залиште на деякий час, а потім виперіть. Гірчиця видаляє багато плям, які не беруть звичайні засоби для виведення плям і порошки.

За допомогою гірчиці можна прибрати неприємні запахи в будинку - досить помити полички з сухою гірчицею, в потрібних місцях - добре потерти. Якщо потрібно прибрати неприємний запах в шафі з одягом - насипте гірчицю в мішечки та розкладіть на полицях.

Ще гірчиця прекрасно підходить для миття волосся. Розведіть суху гірчицю водою, нанесіть на волосся, а потім сполосніть водою. Від такого натурального шампуню пропаде лупа, волосся стане живими, пружними та красивими.