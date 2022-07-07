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Это простое средство поможет избавиться от комаров в доме: есть на каждой кухне

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Четверг 07 июля 2022 21:19
Это простое средство поможет избавиться от комаров в доме: есть на каждой кухне Как избавиться от комаров (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Комары - очень распространенная проблема во многих домах, особенно летом во время жаркой погоды. Как вы можете отпугнуть нежелательных комаров от вашего дома и сада?

Есть простое и натуральное средство из всего 2 ингредиентов, которые есть практически на каждой кухне, передает Express.

Все, что вам нужно, это семь или восемь веточек ("бутонов") пряной гвоздики, а также один чеснок.

Как приготовить средство от комаров

Очистите чеснок и вставьте "бутоны" гвоздики в него.

Положите чеснок с гвоздикой на маленькую тарелку или миску.

Затем просто поставьте ее там, где часто прячутся комары - например, под диван, но можно поставить где угодно в доме или в саду.

Это может быть сделано столько раз, сколько необходимо, и средство должно быть заменено на свежее через несколько дней.

Это простое средство поможет избавиться от комаров в доме: есть на каждой кухне

Натуральное средство от комаров (фото: express.co.uk)

Пользователи сети поделились, что лайфхак действительно рабочий и количество комаров в доме заметно уменьшилось.

Ранее мы писали про народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего. В них нет никакой "химии".

Также интересным может быть открытие ученых о людях, которых больше любят комары.

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