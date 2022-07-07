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Цей простий засіб допоможе позбутися від комарів в будинку: є на кожній кухні

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Четвер 07 липня 2022 21:19
Цей простий засіб допоможе позбутися від комарів в будинку: є на кожній кухні Як позбутися від комарів (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Комарі - дуже поширена проблема в багатьох будинках, особливо влітку під час спекотної погоди. Як ви можете відлякати небажаних комарів від вашого будинку і саду?

Є простий і натуральний засіб з усього 2 інгредієнтів, які є практично на кожній кухні, передає Express.

Все, що вам потрібно, це сім або вісім гілочок ("бутонів") пряної гвоздики, а також один часник.

Як приготувати засіб від комарів

Очистіть часник і вставте "бутони" гвоздики в нього.

Покладіть часник з гвоздикою на маленьку тарілку або миску.

Потім просто поставте її там, де часто ховаються комарі - наприклад, під диван, але можна поставити де завгодно в будинку або в саду.

Це може бути зроблено стільки разів, скільки необхідно, і засіб повинен бути замінено на свіжий через кілька днів.

Цей простий засіб допоможе позбутися від комарів в будинку: є на кожній кухні

Натуральний засіб від комарів (фото: express.co.uk)

Користувачі мережі поділилися, що лайфхак дійсно робочий і кількість комарів в будинку помітно зменшилася.

Раніше ми писали про народні засоби від комарів на природі і вдома, які працюють найкраще. У них немає ніякої "хімії".

Також цікавим може бути відкриття вчених про людей, яких більше люблять комарі.

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