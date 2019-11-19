Це не просто так: Зеленський пояснив, чому не збриває бороду

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зізнався, що не голиться через забобони

Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Чеської республіки Андрієм Бабишем з'явився в досить незвичному вигляді. Завжди гладко поголений президент прийшов на захід у Маріїнському палаці з бородою.

Президент вибачився перед делегацією Чехії за зовнішній вигляд, пояснивши це "забобонами", яких часто дотримуються українці.

Поголитися Володимир Зеленський пообіцяв, коли в Україну повернуться захоплені РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблі.

Володимир Зеленський не збриває бороду через забобони (фото: president.gov.ua)

Зазначимо, ВМС України вже підтвердили повернення "Нікополя", "Бердянська" і "Яни Капу". Їх прибуття в Україну очікується вже 20-21 листопада. Ймовірно, вже скоро президент поверне собі колишній презентабельний вигляд.

"Ми кожен день вирішуємо якісь питання, якісь кроки, які наближають нас до повернення всього того, що належить Україні", - заявив президент.

Володимир Зеленський не збриває бороду через забобони (відео: YouTube/Zik)