Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатов

Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.

"Вся наша жизнь в дороге, на пути к себе лучшему!" - загадочно подписала Ани Лорак под снимком.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи отметили привычную для Ани Лорак улыбку, однако почувствовали фальшь. Комментаторы считают, что исполнительница на самом деле не так счастлива, как хочет казаться окружающим:

Всегда одна на фото - это проблема.

Красивый салон машины. Каролина, как всегда, с макияжем. Все вроде бы ничего, только вот... Что-то как-то печаль навевает.

На Бородину похожа.

Жаль Вас. Выбрали карьеру вместо семьи.

Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.

Мы писали, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.