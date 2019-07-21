Це проблема: самотня Ані Лорак не на жарт стурбувала фанатів

Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті. Відповідний пост співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

"Все наша життя в дорозі, на шляху до себе кращого!" - загадково підписала Ані Лорак під знімком.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі відзначили звичну для Ані Лорак посмішку, проте відчули фальш. Коментатори вважають, що виконавиця насправді не така щаслива, як хоче здаватися оточуючим:

Завжди одна на фото - це проблема.

Красивий салон машини. Кароліна, як завжди, з макіяжем. Все начебто нічого, тільки от... Щось якось смуток навіває.

На Бородіну схожа.

Шкода Вас. Обрали кар'єру замість сім'ї.

Ані Лорак (скріншот коментарів: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.

Ми писали, що дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця, а Мурат Налчаджіоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар і нічний клуб.