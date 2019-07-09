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Вот это поворот! Вакарчук удивил сеть фото жены и дочери


Вакарчук впервые показал фото дочери Дианы

Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос", показал фото своей семьи - жены и приемной дочери. Редкие кадры артист, политик, волонтер и общественный деятель опубликовал в Instagram в День семьи в Украине.

Отметим, что Святослав крайне редко делится подробностями личной жизни, поэтому кадры с супругой стилистом Лялей Фонаревой и 26-летней дочкой Дианой стали для поклонников настоящим сюрпризом и подарком. 

"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем является сейчас. Спасибо, мои родные!" - подписал Вакарчук кадры. 

Святослав Вакарчук с женой и дочерью (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Диана является дочкой Ляли от первого брака с бизнесменом Владимиром Тарасюком.

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются милыми фото, которые им довелось увидеть впервые. Некоторые признаются, что даже и не знали о том, что у Вакарчука есть взрослая дочка

  • Так интересно увидеть всю семью! Хотя это сокровенное. Дочь в интернете невозможно найти. Добра вам. Не обращайте внимания на злые языки;
  • Красавицы!
  • Приветствую счастливую семью!
  • О, наконец фото с семьей! Про жену знала, а о детях мне не было известно. Было интересно, есть ли они, и представляла, что у вас на самом деле 3-4 детей! Но и немного странно видеть уже взрослую красивую дочьку! Счастья вам!
  • Вот это поворот! Сегодня все узнали, что у вас взрослая дочь;
  • Ой какие красивые!
  • Замечательная семья!
  • Очень хорошая семья. Счастья вам и тепла!
  • Класс, это очень мило;
  • Первый раз вижу вашу семью...
  • У вас прекрасная семья! Рада, что мне выпал шанс познакомиться с вами и с вашей дочерью...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук недавно признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом. 

Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.

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