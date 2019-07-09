Вот это поворот! Вакарчук удивил сеть фото жены и дочери

Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос", показал фото своей семьи - жены и приемной дочери. Редкие кадры артист, политик, волонтер и общественный деятель опубликовал в Instagram в День семьи в Украине.

Отметим, что Святослав крайне редко делится подробностями личной жизни, поэтому кадры с супругой стилистом Лялей Фонаревой и 26-летней дочкой Дианой стали для поклонников настоящим сюрпризом и подарком.

"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем является сейчас. Спасибо, мои родные!" - подписал Вакарчук кадры.

Святослав Вакарчук с женой и дочерью (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Диана является дочкой Ляли от первого брака с бизнесменом Владимиром Тарасюком.

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются милыми фото, которые им довелось увидеть впервые. Некоторые признаются, что даже и не знали о том, что у Вакарчука есть взрослая дочка

Так интересно увидеть всю семью! Хотя это сокровенное. Дочь в интернете невозможно найти. Добра вам. Не обращайте внимания на злые языки;

Красавицы!

Приветствую счастливую семью!

О, наконец фото с семьей! Про жену знала, а о детях мне не было известно. Было интересно, есть ли они, и представляла, что у вас на самом деле 3-4 детей! Но и немного странно видеть уже взрослую красивую дочьку! Счастья вам!

Вот это поворот! Сегодня все узнали, что у вас взрослая дочь;

Ой какие красивые!

Замечательная семья!

Очень хорошая семья. Счастья вам и тепла!

Класс, это очень мило;

Первый раз вижу вашу семью...

У вас прекрасная семья! Рада, что мне выпал шанс познакомиться с вами и с вашей дочерью...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук недавно признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если он попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом.

Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.