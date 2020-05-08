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Это понятно даже ребенку: глава Минздрава рассказал про тарифы на роды в Украине

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 11:02
Это понятно даже ребенку: глава Минздрава рассказал про тарифы на роды в Украине
Роды в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве сделали новое заявление о тарифах на роды в Украине

В Украине с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы. Был утвержден пакет из 27 медицинских услуг, которые будут предоставлять пациентам бесплатно. В этот пакет также входят бесплатные роды для украинок. По данным Национальной службы здоровья, за каждую роженицу государство будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 гривен.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что тарифов на роды должно быть несколько, так как они бывают разные и бывают разные осложнения.

"Если мы говорим об оставлении приоритетного пакета родов, то мы должны сделать дифференциацию. То есть, он не может идти по одному тарифу. Это если мы говорим исключительно и физиологических родах. Если мы оставляем его в качестве приоритетного пакета. Этот тот тариф, который надо рассчитывать. Он не может быть один. Это понятно даже ребенку", - заявил Степанов в эфире передачи "Право на владу" на телеканале "1+1".

Заместитель министра Светлана Шаталова напомнила, что государство предусмотрело на одни роды около 8 тысяч гривен. И эта сумма будет покрывать все расходы пациенток при физиологических родах.

Ранее в НСЖУ рассказали, что в обычный пакет родов входит: весь пакет медицинской помощи для роженицы, включая по необходимости сложные ситуации и кесарево сечение. А дополнительно в больницах могут установить тарифы на палаты улучшенного типа и питание.

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