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Це зрозуміло навіть дитині: глава МОЗ розповів про тарифи на пологи в Україні

STYLERЖиття    08.05.2020 - 11:02
Це зрозуміло навіть дитині: глава МОЗ розповів про тарифи на пологи в Україні
Пологи в Україні (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ зробили нову заяву про тарифи на пологи в Україні

В Україні з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. Був затверджений пакет з 27 медичних послуг, які надаватимуть пацієнтам безкоштовно. У цей пакет також входять безкоштовні пологи для українок. За даними Національної служби здоров'я, за кожну породіллю держава буде виплачувати медичним установам 8500 гривень.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що тарифів на пологи повинно бути кілька, оскільки вони бувають різні й бувають різні ускладнення.

"Якщо ми говоримо про залишення пріоритетного пакета пологів, то ми повинні зробити диференціацію. Тобто, він не може йти за одним тарифом. Це якщо ми говоримо виключно і фізіологічних пологах. Якщо ми залишаємо його в якості пріоритетного пакета. Це той тариф, який треба розраховувати. Він не може бути один. Це зрозуміло навіть дитині", - заявив Степанов в ефірі передачі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Заступник міністра Світлана Шаталова нагадала, що держава передбачила на одні пологи близько 8 тисяч гривень. І ця сума буде покривати всі витрати пацієнток при фізіологічних пологах.

Раніше у НСЖУ розповіли, що у звичайний пакет пологів входить: весь пакет медичної допомоги для породіллі, включаючи за необхідності складні ситуації й кесарів розтин. А додатково в лікарнях можуть встановити тарифи на палати покращеного типу та харчування.

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