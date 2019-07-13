Это был переломный момент: Святослав Вакарчук вынес на обсуждение семейную ссору

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Украинский музыкант поделился личным

Солист рок-группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос", Святослав Вакарчук рассказал о неприятном случае, который произошел между ним и падчерицей. О семейной ссоре исполнитель сообщил в интервью Маше Ефросининой, которое можно посмотреть на YouTube.

Супруга исполнителя, как известно, не является публичной личностью, а потому даже сам факт того, что у нее есть 26-летняя дочь Диана - мало кому известен. Отмечается, что Святослав Вакарчук принимал участие в воспитании падчерицы, что не всегда давалось легко.

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Он признался, что порой Диана уходила из дома, чем создавала серьезные конфликты в семье. Например, однажды девочка сообщила, что не хочет жить дома и ушла к подружке.

"Мы знали, где она. И несколько дней ее не было. Через два дня ее встретил Лялин брат у метро и потом звонит и говорит: "Ну вы что, вы нормальные? Она не дома". Говорю: "Ну это ее выбор. Она хочет этого сама".

Через два дня дочка пришла домой и призналась, что была не права и все осознала. "Это не решило всех сразу проблем, но это был переломный момент", - подытожил Вакарчук.

Недавно Вакарчук признался, что готов пожертвовать сценой ради своей политической деятельности. Он также заявил, что если попадет в Раду, то дальше не будет останавливаться только на этом.

Также мы писали о том, что Святослав Вакарчук планирует использовать часть средств от доходов за концерты для финансирования предвыборной кампании.