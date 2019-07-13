Це був переломний момент: Святослав Вакарчук виніс на обговорення сімейну сварку

Святослав Вакарчук розповів про конфлікт з падчеркою (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Український музикант поділився особистим

Соліст рок-групи "Океан Ельзи" та лідер партії "Голос", Святослав Вакарчук розповів про неприємний випадок, який стався між ним та падчеркою. Про сімейну сварку виконавець повідомив в інтерв'ю Маші Єфросініній, яке можна подивитися на YouTube.

Дружина виконавця, як відомо, не є публічною особою, а тому навіть сам факт того, що у неї є 26-річна дочка Діана - мало кому відомий. Відзначається, що Святослав Вакарчук брав участь у вихованні падчерки, що не завжди давалося легко.

Святослав Вакарчук розповів про конфлікт з падчеркою (фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Він зізнався, що деколи Діана йшла з дому, чим створювала серйозні конфлікти в сім'ї. Наприклад, одного разу дівчинка повідомила, що не хоче жити вдома і пішла до подружки.

"Ми знали, де вона. І кілька днів її не було. Через два дні її зустрів Лялін брат у метро і потім дзвонить і каже: "Ну що ви, ви нормальні? Вона не вдома". Кажу: "Ну, це її вибір. Вона хоче цього сама".

Через два дні дочка прийшла додому і зізналася, що була не права і все зрозуміла. "Це не вирішило всіх проблем, але це був переломний момент", - підсумував Вакарчук.

Нещодавно Вакарчук зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо потрапить в Раду, то далі не буде зупинятися тільки на цьому.

Також ми писали про те, що Святослав Вакарчук планує використати частину коштів від доходів за концерти для фінансування передвиборної кампанії.