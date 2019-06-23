Ось це новина: знаменитий ведучий і пародист йде на вибори в Раду

Скічко йде в політику (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Олександр Скічко йде в політику

Олександр Скічко, який є відомим ведучим, приєднається до команди президента Зеленського "Слуга народу". Про рішення піти на вибори в Раду шоумен заявив у соціальній мережі Instagram.

"Друзі, у мене для вас важлива новина. Сьогодні були опубліковані списки мажритарників від партії "Слуга народу", і тепер я можу офіційно сказати, що я йду в політику", - заявив Скічко.

Ведучий розповів, що планує балотуватися у парламент по 197 округу в Черкаській області, а також заявив, що саме спонукало його піти в політику.

.Скічко йде в політику (відео: instagram.com/aleksandrskichko)

"Мені набридло слухати порожні обіцянки політиків кожні 5 років. Набридло їздити по розбитих дорогах. Мені набридло чути, що мої друзі хочуть виїхати в іншу країну, обговорюють куди краще поїхати заробляти, адже в Україні жити неможливо. Я вважаю, що ми втрачаємо нашу державу, а мені цього дуже не хочеться", - прокоментував він.

Крім того, ведучий додав, що президенту Зеленському заважають працювати і досягати поставлених завдань, а Верховна Рада відмовляється голосувати за його ініціативам.

"Я вважаю, що це пряма неповага до його виборців і всієї України. Я вірю в нашого Президента, я вірю в партію "Слуга народу" і я вірю в те, що ви нас підтримаєте", - додав Олександр Скічко.

Користувачі миттю відреагували на заяву ведучого. Не всі були задоволені рішенням Скічко та мережа, як звичайно, розділилася на два табори:

Як ведучого ціную і поважаю. Дуже подобається і завжди дивлюся "Зоряний шлях". Але як політик... Дуже сумно.

З Богом! Удачі! я тільки за.

Бажаю успіхів! Сил вам! Україна переможе.

Ось це новина!

Дякую за Вашу небайдужість до нашої країни. Удачі і терпіння.

Клас! Саме таких людей не вистачає нашій країні!

Скічко йде в політику (скріншот: instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, що близька подруга Зеленського прокоментувала його відхід у політику.

Ми писали, що Сергій Притула йде в політику і буде брати участь у парламентських виборах у списках партії "Голос", яка була створена українським музикантом Святославом Вакарчуком