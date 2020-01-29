Старение раньше времени: врачи назвали нетипичные признаки

Признаки раннего старения (коллаж: РБК-Украина)

Врачи назвали три признака преждевременного старения организма

Старение человека - биологический процесс, с которым бывает очень сложно смириться, что уж говорить о преждевременном старении. Медики указали на некоторые нетипичные признаки, которые свидетельствую о раннем увядании. На какие сигналы от организма стоит обратить внимание - в материале Styler.

Кожа стала тонкой

Если вам нет еще тридцати, а кожа на руках стала сухой и тонкой, через нее ярко просвечивают вены, это верный "звоночек" раннего старения. Тем не менее, если руки выглядели так всю жизнь, то переживать не стоит, поскольку это физиологические особенности.

Признаки раннего старения (фото: pixabay.com)

Лишний вес

Если вы заметили, что при наборе веса жир стал больше скапливаться в зоне живота и талии - это явный признак, сто организм стал функционировать хуже. В таком случае не лишним будет обратиться за консультацией к специалисту.

Частые синяки и ссадины

Если вам еще нет 45-ти, а ссадины, синяки и царапины появляются при малейшем травмировании, к тому же подолгу не проходят, это может говорить о преждевременном старении организма.

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