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Старение раньше времени: врачи назвали нетипичные признаки

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 08:03
Старение раньше времени: врачи назвали нетипичные признаки
Признаки раннего старения (коллаж: РБК-Украина)

Врачи назвали три признака преждевременного старения организма

Старение человека - биологический процесс, с которым бывает очень сложно смириться, что уж говорить о преждевременном старении. Медики указали на некоторые нетипичные признаки, которые свидетельствую о раннем увядании. На какие сигналы от организма стоит обратить внимание - в материале Styler.

Кожа стала тонкой

Если вам нет еще тридцати, а кожа на руках стала сухой и тонкой, через нее ярко просвечивают вены, это верный "звоночек" раннего старения. Тем не менее, если руки выглядели так всю жизнь, то переживать не стоит, поскольку это физиологические особенности.

Старение раньше времени: врачи назвали нетипичные признаки

Признаки раннего старения (фото: pixabay.com)

Лишний вес

Если вы заметили, что при наборе веса жир стал больше скапливаться в зоне живота и талии - это явный признак, сто организм стал функционировать хуже. В таком случае не лишним будет обратиться за консультацией к специалисту.

Частые синяки и ссадины

Если вам еще нет 45-ти, а ссадины, синяки и царапины появляются при малейшем травмировании, к тому же подолгу не проходят, это может говорить о преждевременном старении организма.

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